Loturi de formulă pentru sugari retrase preventiv de pe piață la recomandarea EFSA

Unele loturi de formulă pentru sugari sunt retrase și rechemate preventiv de pe piața din Republica Moldova, după ce producătorul Danone a decis aplicarea noilor recomandări științifice emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară privind nivelurile admise pentru anumiți parametri de siguranță.

Potrivit informațiilor comunicate, măsura vine în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității produselor. Deși controalele de calitate și datele de eliberare confirmă că nu au fost identificate nereguli legate de prezența bacteriei Bacillus Cereus, iar produsele sunt conforme cu reglementările Uniunii Europene, compania a decis rechemarea ca măsură de precauție.

În anumite condiții ce țin de nerespectarea bunelor practici de fabricație, microorganismul Bacillus Cereus poate produce cereulidă. Producătorul subliniază însă că nu a fost constatată nicio abatere în procesele sale tehnologice și că produsele respectă standarde stricte de siguranță și calitate.

Identificarea produselor vizate se face după data de expirare indicată pe ambalaj, conform tabelului publicat de autorități.

Consumatorii care au achiziționat produse din loturile respective sunt îndemnați să le returneze în magazinele de unde au fost procurate pentru restituirea contravalorii. Pentru informații suplimentare, este disponibilă linia telefonică gratuită 0800 863785, de luni până vineri, între orele 09:00-18:00.

De asemenea, clienții pot contacta Centrul Relații Clienți al rețelei Kaufland la numărul 0800 1 0800, apelabil gratuit în orice rețea, sau prin intermediul canalelor de comunicare online ale companiei.