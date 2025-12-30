Est-CurierSocial

Lot de rodii contaminate cu pesticide, oprit la frontieră, în PTF Leușeni

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut, în urma controlului la frontieră, și a dispus nimicirea unui lot de 2080 kg de rodii care urmau a fi importate, pe motiv că nu a corespuns normelor de siguranță alimentară impuse de legislația Republicii Moldova. 

ANSA anunță că analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile (LMA) a reziduului de pesticid Pirimetanil, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. 

Probele au fost prelevate de către inspectorii ANSA, din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, urmare a implementării Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 18 din 14 ianuarie 2025 cu privire la executarea Programului național de monitorizare a conținutului de nitrați și a reziduurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală provenite din import pentru anul 2025. 

Pentru a evita riscul asupra consumatorului, lotul de rodii a fost reținut oficial, sigilat și ulterior nimicit sub supravegherea inspectorilor ANSA. 

Agenția precizează că nici un kilogram din lotul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final

IMPORTANT! Reziduurile de pesticide nu dispar din produsele alimentare prin spălare sau tratare termică. Prin urmare, orice depășire a limitei maxime admisibile prezintă un risc pentru siguranța alimentară. 

Instituția face apel către operatorii din domeniul alimentar să manifeste responsabilitate și să nu introducă pe piață produse alimentare cu depășiri ale limitelor maxime admisibile de reziduuri. 

