Sănătate

Lot de biscuiți neconform depistat și reținut de ANSA

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 19 ianuarie 2026
75 1 minut pentru citire
Foto: ANSA

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat unui lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale privind siguranța alimentelor și informarea consumatorilor, potrivit unui comunicat oficial al instituției.

Controalele efectuate în cadrul Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală au relevat că produsul conținea niveluri depășite de acizi grași trans, substanțe considerate nocive pentru sănătate, dar și nereguli privind etichetarea nutrițională, inclusiv omisiuni de informații obligatorii.

În scopul protejării consumatorilor, lotul a fost reținut oficial și nu a fost pus în comercializare. Conform deciziei inspectorilor ANSA, producătorul a fost obligat să adopte măsuri corective, inclusiv revizuirea procesului de producție și actualizarea informațiilor oferite consumatorilor.

ANSA continuă monitorizarea conformității produselor alimentare de pe piața internă și reamintește operatorilor din domeniul alimentar obligația de a respecta strict cerințele de siguranță și de etichetare, pentru a proteja sănătatea publică. Consumatorii sunt încurajați să verifice informațiile de pe etichetele produselor și să raporteze orice nereguli instituțiilor competente.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 19 ianuarie 2026
75 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Frigul de Bobotează: hipotermii, degerături și traumatisme

19 ianuarie 2026

USMF: diplomele rezindenților români sunt valide și legale

15 ianuarie 2026

Peste 24.700 de solicitări deservite de ambulanță de la începutul anului

12 ianuarie 2026

Nestlé rechemează mai multe loturi de produse NAN și NESTOGEN, ca măsură de precauție

12 ianuarie 2026
Back to top button