Lot de biscuiți neconform depistat și reținut de ANSA

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat unui lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale privind siguranța alimentelor și informarea consumatorilor, potrivit unui comunicat oficial al instituției.

Controalele efectuate în cadrul Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală au relevat că produsul conținea niveluri depășite de acizi grași trans, substanțe considerate nocive pentru sănătate, dar și nereguli privind etichetarea nutrițională, inclusiv omisiuni de informații obligatorii.

În scopul protejării consumatorilor, lotul a fost reținut oficial și nu a fost pus în comercializare. Conform deciziei inspectorilor ANSA, producătorul a fost obligat să adopte măsuri corective, inclusiv revizuirea procesului de producție și actualizarea informațiilor oferite consumatorilor.

ANSA continuă monitorizarea conformității produselor alimentare de pe piața internă și reamintește operatorilor din domeniul alimentar obligația de a respecta strict cerințele de siguranță și de etichetare, pentru a proteja sănătatea publică. Consumatorii sunt încurajați să verifice informațiile de pe etichetele produselor și să raporteze orice nereguli instituțiilor competente.