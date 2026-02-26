Sănătate

Lot de biscuiți de import retras de pe piață după depășirea limitelor de grăsimi trans

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 februarie 2026
22 1 minut pentru citire
Foto: ANSA

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea unui lot neconform de biscuiți de import care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans, în urma controalelor de monitorizare desfășurate de inspectori. Autoritatea a intervenit înainte ca produsele să ajungă la consumatori și a dispus retragerea integrală a lotului, în cantitate totală de 519,6 kilograme.

Potrivit instituției, măsura a fost luată pentru eliminarea oricărui risc potențial asupra sănătății publice, în contextul în care consumul ridicat de acizi grași trans este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare. Legislația în vigoare stabilește limite stricte pentru acest tip de substanțe în produsele alimentare.

Lotul neconform a fost supus procedurii de nimicire conform prevederilor legale, proces desfășurat sub supravegherea reprezentanților autorității competente. Operatorul economic responsabil a fost sancționat și obligat să implementeze un plan de măsuri corective, care va fi monitorizat de ANSA.

Instituția precizează că va continua controalele pentru verificarea respectării normelor de siguranță alimentară și protejarea consumatorilor. În cadrul programului de monitorizare pentru anul 2026, autoritatea urmează să preleveze și să analizeze 50 de probe de produse alimentare de origine nonanimală pentru determinarea conținutului de acizi grași trans.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 februarie 2026
22 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

40 de victime, în trafic, într-o săptămână

23 februarie 2026

Ce să mănânci în Postul Mare

23 februarie 2026

Peste 2,4 tone de biscuiți neconformi, retrași din comerț din cauza unui ulei contaminat

20 februarie 2026

Primul caz de variola maimuței confirmat în Republica Moldova

19 februarie 2026
Back to top button