Lot de biscuiți de import retras de pe piață după depășirea limitelor de grăsimi trans

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea unui lot neconform de biscuiți de import care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans, în urma controalelor de monitorizare desfășurate de inspectori. Autoritatea a intervenit înainte ca produsele să ajungă la consumatori și a dispus retragerea integrală a lotului, în cantitate totală de 519,6 kilograme.

Potrivit instituției, măsura a fost luată pentru eliminarea oricărui risc potențial asupra sănătății publice, în contextul în care consumul ridicat de acizi grași trans este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare. Legislația în vigoare stabilește limite stricte pentru acest tip de substanțe în produsele alimentare.

Lotul neconform a fost supus procedurii de nimicire conform prevederilor legale, proces desfășurat sub supravegherea reprezentanților autorității competente. Operatorul economic responsabil a fost sancționat și obligat să implementeze un plan de măsuri corective, care va fi monitorizat de ANSA.

Instituția precizează că va continua controalele pentru verificarea respectării normelor de siguranță alimentară și protejarea consumatorilor. În cadrul programului de monitorizare pentru anul 2026, autoritatea urmează să preleveze și să analizeze 50 de probe de produse alimentare de origine nonanimală pentru determinarea conținutului de acizi grași trans.