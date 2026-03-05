Lot comercial de preparate injectabile, depistat la vama Palanca

Funcționarii postului vamal Palanca, în cadrul controlului comun desfășurat împreună cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și autoritățile vamale din Ucraina, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a preparatelor injectabile folosite în medicina estetică.

Incidentul a fost înregistrat după ce, pentru verificări de specialitate, a fost oprit un camion de model MAN care venea din Ucraina, condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 47 de ani.

În urma analizei de risc, echipa comună a decis efectuarea unui control fizic detaliat al unității de transport, iar în spațiul de odihnă din cabina camionului au fost depistate 64 de unități de preparate injectabile, ascunse de controlul vamal și fără acte care să confirme certificarea și proveniența.

Produsele au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar cazul este documentat sub aspect contravențional.