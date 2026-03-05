Incidente

Lot comercial de preparate injectabile, depistat la vama Palanca

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 martie 2026
23 1 minut pentru citire
Sursa foto: Serviciul Vamal RM

Funcționarii postului vamal Palanca, în cadrul controlului comun desfășurat împreună cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și autoritățile vamale din Ucraina, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a preparatelor injectabile folosite în medicina estetică.

Incidentul a fost înregistrat după ce, pentru verificări de specialitate, a fost oprit un camion de model MAN care venea din Ucraina, condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 47 de ani.

În urma analizei de risc, echipa comună a decis efectuarea unui control fizic detaliat al unității de transport, iar în spațiul de odihnă din cabina camionului au fost depistate 64 de unități de preparate injectabile, ascunse de controlul vamal și fără acte care să confirme certificarea și proveniența.

Produsele au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar cazul este documentat sub aspect contravențional.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 martie 2026
23 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Doi cetățeni străini, reținuți după o tentativă de traversare ilegală a Prutului

5 martie 2026

Atenție: schemă de fraudă online cu SMS-uri false în numele MPay și EVO

2 martie 2026

VIDEO// Rețea de trafic de migranți destructurată la frontiera moldo-română

1 martie 2026

Captură de 5,5 milioane de țigarete la Sculeni. Percheziții într-un dosar de contrabandă

27 februarie 2026
Back to top button