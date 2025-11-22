Locuitorii regiunii transnistrene vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata utilităților pe perioada sezonului rece

Locuitorii regiunii transnistrene nu vor achita penalități pentru restanțele la plata utilităților în perioada rece a anului, măsura fiind valabilă din noiembrie 2025 până în martie 2026, transmite IPN.

Potrivit deciziei aprobate de Sovietul Suprem, restanțele acumulate în acest interval vor putea fi achitate eșalonat, în tranșe egale, până la sfârșitul anului 2026. Totodată, consumatorii nu vor putea fi deconectați de la energia electrică, apa potabilă sau gaz, chiar dacă nu își achită facturile la timp.

Administrația transnistreană nu a explicat deocamdată impactul economic al acestei măsuri asupra furnizorilor de utilități și nici modul în care vor fi acoperite întârzierile la plată.

Regiunea separatistă menține tarife la utilități sub nivelul pieței, acestea fiind considerabil mai mici decât cele plătite de consumatorii de pe malul drept al Nistrului.