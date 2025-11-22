Social

Locuitorii regiunii transnistrene vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata utilităților pe perioada sezonului rece

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 22 noiembrie 2025
6 1 minut pentru citire

Locuitorii regiunii transnistrene nu vor achita penalități pentru restanțele la plata utilităților în perioada rece a anului, măsura fiind valabilă din noiembrie 2025 până în martie 2026, transmite IPN.

Potrivit deciziei aprobate de Sovietul Suprem, restanțele acumulate în acest interval vor putea fi achitate eșalonat, în tranșe egale, până la sfârșitul anului 2026. Totodată, consumatorii nu vor putea fi deconectați de la energia electrică, apa potabilă sau gaz, chiar dacă nu își achită facturile la timp.

Administrația transnistreană nu a explicat deocamdată impactul economic al acestei măsuri asupra furnizorilor de utilități și nici modul în care vor fi acoperite întârzierile la plată.

Regiunea separatistă menține tarife la utilități sub nivelul pieței, acestea fiind considerabil mai mici decât cele plătite de consumatorii de pe malul drept al Nistrului.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 22 noiembrie 2025
6 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Bucurie la Hîncești

22 noiembrie 2025

Zece proiecte votate aproape unanim, un minut de reculegere și un proiect scos de pe agendă

21 noiembrie 2025

Escrocherie cu „donații pentru surdo-muți” în Moldova. Află cum funcționează schema

20 noiembrie 2025

Schimb de experiență, pentru noi idei și deprinderi practice valoroase

19 noiembrie 2025
Back to top button