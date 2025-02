Locuitorii din Pîrîta, Dubăsari, ș-au exprimat împotriva exploatării unei cariere în apropierea satului

La 21 februarie 2025, mai mulți locuitori ai satului Pîrîta, în special ai cartierului Pîrîta Nouă, au participat la consultări publice asupra Raportului de evaluare a impactului asupra mediului a exploatării zăcământului de nisip-prundiș „Pîrîta” și recultivarea sectorului de exploatare din extravilanul s. Pîrîta, r. Dubăsari.

Consultările au fost organizate pe subiectul solicitării CS „Dimitar Construct” S.R.L. de a începe exploatarea unui zăcământ pe o suprafață de 6,33 ha, pe care le deține în proprietate. Raportul a fost executat și prezentat pîrîțenilor de către compania „Eco-expert”, în persoana expertelor de mediu Tatiana Ilescu și Valentina Țapeș. La consultări au fost prezenți antreprenoarea Lilia Onica, inginerul topograf Nicolae Buzdugan, reprezentanți ai Agenției de Mediu – Ecaterina Tataru și Octav Chilia, ai ÎS MoldSilva, reprezentant al IPM Dubăsari, primarul satului, consilieri locali, antreprenori și locuitori.

Compania „Dimitar Construct” a obținut toate actele necesare pentru exploatarea zăcământului, în baza cărora și a procesului-verbal al consultărilor publice din 21 februarie, Agenția de Mediu va trebui să ia o decizie, dacă va permite sau nu exploatarea zăcământului.

Iurie Soltan, primarul satului, a deschis consultările și i-a îndemnat pe consăteni să acorde toate întrebările care îi frământă. Oamenii însă l-au luat la întrebări mai întâi pe primar, solicitând să le explice de ce nu i-a convocat la consultări înainte de a se face studiul impactului asupra mediului și raportul pus în discuție, insinuând că „totul e deja decis” și că nimeni nu le va mai lua în seamă doleanțele, odată ce compania a cheltuit bani și a angajat experți de mediu care au elaborat raportul.

Valentina Țapeș și colega sa, Tatiana Ilevici, le-au respins acuzațiile, spunând că nu e nimic decis privind exploatarea carierei, și că decizia finală va fi luată doar după ce Agenția de Mediu va primi procesul-verbal al consultărilor publice, în care vor fi introduse argumentele locuitorilor satului „pro” sau „contra” exploatării carierei. Valentina Țapeș s-a referit în prezentare la aspecte precum etapele pe care le-a parcurs antreprenorul pentru a realiza expertiza de mediu, caracteristicile zăcământului de nisip și prundiș vizat, perioada de timp de exploatare, impactul exploatației asupra peisajului, apelor de suprafață și subterane, calității aerului, nivelul de zgomot, distanță de la intravilan și prima casă, și altele. Pîrîțenii au aflat că zăcământul vizat se află la distanța de 450 m de intravilanul localității și la 650 m de cea mai apropiată casă, e peste drum de pădure, alături de gunoiște, că stratul de zăcământ care prezintă interes are grosimea de 7,49 m, iar stratul de pământ care-l acoperă este de 9,70 m, că volumul de nisip și prundiș va fi extras în doi ani și jumătate, iar pentru recultivarea terenului și aducerea lui în circuitul agricol sunt rezervați alți 1,5 ani.

Oamenii au fost în mare parte deranjați de intenția antreprenorilor și au expus temeri precum „ne vor seca fântânile”, „ne vor crăpa pereții caselor”, „vor fi distruse drumurile”, „va fi o poluare semnificativă a aerului”, că „e lunca Nistrului”, că e aproape pădurea care „este plămânii noștri”, sau temeri că adâncimea carierei va genera alunecări de teren care ar putea pune în pericol satul. S-a discutat mai mult pe aspectul pânzei freatice. În timp ce sătenii afirmă că au apă în fântâni la adâncimea de 11-14 metri, în raportul prezentat de experte se spune că „Adâncimea acviferului variază de la 5 m până la 10 m, însă capacitatea acestuia este destul de redusă și are un caracter temporar”, ceea ce i-a nemulțumit pe participanții la consultări.

În general, locuitorii satului s-au pronunțat împotriva carierei, și nici suma de 2 mln 600 mii lei, care ar putea intra în contul primăriei odată cu decizia consiliului local de schimbare a destinației terenului respectiv și agricol în industrial, nici cele 13 locuri de muncă promise, nu i-au mai interesat. Consilierul local Ghenadie Verlan a vorbit despre problemele pe care le au pîrîțenii cu antreprenorul care le-ar fi acaparat abuziv terenurile la o altă carieră de nisip, care e pe extravilanul Pîrîtei, dar e în apropierea satului Doroțcaia, spunând că de 3 ani procurorii așteatpă o expertiză și că tot de atâta timp încearcă să-și redobândească dreptatea, și a expus temerea că și în cazul discutat oamenii ar putea fi nedreptățiți.

Alte aspecte pe care oamenii au cerut răspunsuri au vizat nivelul de poluare a aerului atmosferic, întrebare ridicată de consiliera Rima Diacioc, la care a primit răspuns că camioanele sunt obligate să transporte materialele sub prelată. Un antreprenor i-a avertizat că drumul pe care intenționează să-l amenajeze pentru camioane este vara ocupat de agregate pentru irigare, alături fiind terenuri dotate cu sistemele respective, la care a primit răspuns că drumul va fi amenajat în altă parte.

Lilia Onica, proprietara „Dimitar Construct”, a explicat participanților la consultări, că nu dânsa a procurat terenurile agricole de la proprietari și nu dumneaei le promitea că va sădi pe ele livadă, pentru că dânsa a intrat în posesia companiei cu tot cu activele ei în anul 2022, că are o fabrică de betoane și la Pîrîta a cumpărat, citat „o idee de business”.

„Dacă dumneavoastră sunteți împotrivă, asta nu înseamnă că noi nu suntem în cadrul legal”, spunea Lilia Onica, accentuând că nu are tangențe cu cariera de lângă Doroțcaia.

După consultări, Lilia Onica a spus, la solicitarea „Est-Curier”: „Lumea a venit supărată și nici n-a vrut să asculte despre ce vorbim, nu au venit pregătiți să asculte, dar să își spună o supărare veche, fără să intre în esență la ce vrem să facem și ce beneficiu o să aducem satului. O să așteptăm decizia Agenției de Mediu”. Un alt locuitor întreba care este garanția că antreprenorul va recultiva terenul neapărat, la care a primit răspuns că s-a schimbat legea și că antreprenorii depun o garanție bănească în contul statului, pe care o recuperează după ce își onorează toate obligațiunile privind redarea terenului circuitului agricol.

Valentina Țapeș, întrebată dacă sunt și cazuri, când cetățenii reacționează altfel la propunerea companiilor de a deschide activități industriale similare, a spus: „Ultima consultare am avut-o la Iarova, r. Soroca, acolo au fost consultări privind extinderea carierei, care este la 2 km de satul Oclanda, dar fiindcă zona adiacentă e mai mult case părăsite, lumea n-a avut pretenții. Lumea din sat a acceptat beneficiile sub formă de taxe și impozite la primărie, agentul economic e mai cunoscut, s-a mai implicat în diverse forme în viața satului, oamenii s-au expus în favoarea extinderii carierei. Acum, după ce la lege s-au operat modificări, se solicită obligatoriu, și pentru cariere, procesul de evaluare a impactului, consultări publice. Urmează să avem consultări publice la cariera de la Peresecina (Orhei), care este foarte mare, acolo se extrage și piatră, se produc și explozii, se va consulta extinderea carierei, nu știm cum va fi. Dar, repet, raportul geologic la care am făcut referire pentru mine este un document, nu fac eu analizele. Deja în cadrul ședinței consiliului local, agentul economic va trebui să solicite schimbarea destinației”.

Nicolae Buzdugan, inginer topograf, consideră că oamenii nu sunt suficient de informați despre beneficii pentru bugetul satului, care încasează 12 lei din fiecare metru cub de zăcământ extras din cariere sub formă de taxă, că informația nu se prezintă publicului.

La finalul rundei de întrebări și răspunsuri, primarul Iurie Soltan a întrebat: „Dacă în urma exploatării zăcământului, după recultivare, se va schimba relieful acestui sector, pe viitor pe el nu se va mai putea construi? Acele terenuri, din dreapta și din stânga, au destinația „grădini”, pe care, conform legislației, pot fi realizate construcții”. Nicolae Buzdugan i-a răspuns primarului, că la 7 martie 2025 intră în vigoare noul Cod Funciar, care interzice extinderea localităților. Iurie Soltan a încheiat discuțiile prin a sugera antreprenoarei să se gândească la o tranzacție cu acest teren, pentru că pîrîțenii nu-și doresc o carieră aproape de sat.

Reprezentantul Agenției de Mediu, Octav Chilia, a spus: „Tot ce a fost spus astăzi din partea sătenilor este bine argumentat și în urma analizei procesului-verbal, Agenția de Mediu urmează să ia o decizie”.

Înainte de consultări, locuitorii satului au semnat o petiție pe care urmează să o înainteze Agenției de Mediu în care își exprimă dezacordul cu activitatea economică discutată la consultări.