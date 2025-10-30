EconomicEst-Curier

Lituania menține închisă frontiera cu Belarus până la 30 noiembrie 2025

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 30 octombrie 2025
4 Mai puțin de un minut
Sursa foto: anta.gov.md

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre prelungirea suspendării traficului rutier dintre Republica Lituania și Republica Belarus.

Potrivit deciziilor adoptate de autoritățile lituaniene în cadrul ședinței Guvernului din 29 octombrie 2025, măsura de suspendare a traficului prin punctele de trecere a frontierei dintre cele două state a fost extinsă până la data de 30 noiembrie 2025, cu posibilitatea unei noi prelungiri.

Decizia de închidere a punctelor de trecere a frontierei a fost motivată de rațiuni de securitate națională, ca urmare a unor incidente repetate la frontieră provocate de baloane meteorologice suspecte provenite din Republica Belarus.

Agenția Națională Transport Auto recomandă operatorilor de transport rutier internațional să țină cont de această situație la planificarea rutelor de transport.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 30 octombrie 2025
4 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Opoziția critică programul de guvernare anunțat de premierul desemnat Munteanu, iar unele fracțiuni cer amânarea votării Guvernului

29 octombrie 2025

Granturi de mică valoare pentru afacerile mici din comunele Miclești și Hîrtopul Mare

28 octombrie 2025

Alexandru Munteanu și-a format Guvernul. Vezi cu cine va merge la Parlament pe 31 octombrie

28 octombrie 2025

Sprijin suedez pentru amalgamare voluntară

27 octombrie 2025
Back to top button