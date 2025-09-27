Alegeri parlamentare

Liste electorale electronice vor fi în 30 secții de votare

Evidența electronică se face prin intermediul tabletelor digitale, incluziv la Criuleni

foto simbol

Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală a stabilit că în 30 de secții de votare din țară și din cele constituite în străinătate vor utiliza atât liste electorale pe hârtie, cât și liste electorale electronice.

Alegătorii vor prezenta actul de identitate operatorilor din cadrul secțiilor de votare și după verificarea în sistem, aceștia vor semna pe tablete, în acest fel confirmând prezența la vot.

Tabletele digitale vor reduce considerabil timpul pentru votare și rândurile la secțiile de votare, care de obicei se înregistrează în străinătate.

Lista secțiilor de votare care vor utiliza acest sistem de evidență o puteți vedea mai jos:

Anexa nr. 5 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3916 din 3 septembrie 2025

Nr. d/o

Localitatea

Numărul secţiei de votare

1.

mun. Chișinău / sec. Centru

1/137

2.

mun. Bălți

2/6

3.

r. Călărași/ or. Călăraşi

9/6

4.

r. Criuleni/ or. Criuleni

12/2

5.

r. Drochia/ com. Palanca

14/29

6.

r. Ialoveni/ s. Budăi

21/44

7.

r. Ștefan Vodă/or. Ștefan Vodă

32/1

8.

r. Telenești, or. Telenești

34/4

9.

r. Florești / s. Sănătăuca

(CE pentru alegători din localitățile din stânga Nistrului nr. 37)

37/9

10.

r. Ștefan Vodă / com. Răscăieți

(CE pentru alegători din localitățile din stânga Nistrului nr. 37)

37/12

11.

Republica Austria / or. Innsbruck (sediul misiunii)

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/2

12.

Canada / or. Ottawa (sediul misiunii)

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/12

13.

Emiratele Arabe Unite / or. Abu Dhabi (sediul misiunii)

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/27

14.

Republica Franceză / or. Nantes

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/56

15.

Republica Federală Germania / or. Rostock

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/70

16.

Republica Federală Germania / or. Regensburg

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/78

17.

Irlanda/ or. Cork

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/107

18.

Republica Italiană/ or. Terni

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/123

19.

Republica Italiană/ or. Reggio Calabria

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/124

20.

Republica Italiană/ or. Lecce

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/125

21.

Republica Italiană/ or. Pescara

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/126

22.

Republica Letonia/ or. Riga (sediul misiunii)

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/191

23.

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord / or. Belfast

38/212

24.

Republica Poloneză/ or. Varșovia (sediul misiunii)

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/222

25.

Statul Qatar/ or. Doha (sediul misiunii)

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/229

26.

Regatul Spaniei/ or. Valencia

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/265

27.

Statele Unite ale Americii / or. Washington DC (sediul misiunii)

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/270

28.

Republica Turcia/ or. Ankara (sediul misiunii)

38/293

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

29.

Ucraina / or. Kiev (sediul misiunii)

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/295

30.

Republica Ungară/ or. Budapesta (sediul misiunii)

(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)

38/297
