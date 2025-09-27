Liste electorale electronice vor fi în 30 secții de votare

Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală a stabilit că în 30 de secții de votare din țară și din cele constituite în străinătate vor utiliza atât liste electorale pe hârtie, cât și liste electorale electronice.

Alegătorii vor prezenta actul de identitate operatorilor din cadrul secțiilor de votare și după verificarea în sistem, aceștia vor semna pe tablete, în acest fel confirmând prezența la vot.

Tabletele digitale vor reduce considerabil timpul pentru votare și rândurile la secțiile de votare, care de obicei se înregistrează în străinătate.

Lista secțiilor de votare care vor utiliza acest sistem de evidență o puteți vedea jos:

Anexa nr. 5 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3916 din 3 septembrie 2025

Nr. d/o Localitatea Numărul secţiei de votare 1. mun. Chișinău / sec. Centru 1/137 2. mun. Bălți 2/6 3. r. Călărași/ or. Călăraşi 9/6 4. r. Criuleni/ or. Criuleni 12/2 5. r. Drochia/ com. Palanca 14/29 6. r. Ialoveni/ s. Budăi 21/44 7. r. Ștefan Vodă/or. Ștefan Vodă 32/1 8. r. Telenești, or. Telenești 34/4 9. r. Florești / s. Sănătăuca (CE pentru alegători din localitățile din stânga Nistrului nr. 37) 37/9 10. r. Ștefan Vodă / com. Răscăieți (CE pentru alegători din localitățile din stânga Nistrului nr. 37) 37/12 11. Republica Austria / or. Innsbruck (sediul misiunii) (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/2 12. Canada / or. Ottawa (sediul misiunii) (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/12 13. Emiratele Arabe Unite / or. Abu Dhabi (sediul misiunii) (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/27 14. Republica Franceză / or. Nantes (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/56 15. Republica Federală Germania / or. Rostock (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/70 16. Republica Federală Germania / or. Regensburg (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/78 17. Irlanda/ or. Cork (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/107 18. Republica Italiană/ or. Terni (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/123 19. Republica Italiană/ or. Reggio Calabria (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/124 20. Republica Italiană/ or. Lecce (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/125 21. Republica Italiană/ or. Pescara (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/126 22. Republica Letonia/ or. Riga (sediul misiunii) (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/191 23. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord / or. Belfast 38/212 24. Republica Poloneză/ or. Varșovia (sediul misiunii) (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/222 25. Statul Qatar/ or. Doha (sediul misiunii) (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/229 26. Regatul Spaniei/ or. Valencia (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/265 27. Statele Unite ale Americii / or. Washington DC (sediul misiunii) (CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38) 38/270 28. Republica Turcia/ or. Ankara (sediul misiunii) 38/293