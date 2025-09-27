Liste electorale electronice vor fi în 30 secții de votare

Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală a stabilit că în 30 de secții de votare din țară și din cele constituite în străinătate vor utiliza atât liste electorale pe hârtie, cât și liste electorale electronice.
Alegătorii vor prezenta actul de identitate operatorilor din cadrul secțiilor de votare și după verificarea în sistem, aceștia vor semna pe tablete, în acest fel confirmând prezența la vot.
Tabletele digitale vor reduce considerabil timpul pentru votare și rândurile la secțiile de votare, care de obicei se înregistrează în străinătate.
Lista secțiilor de votare care vor utiliza acest sistem de evidență o puteți vedea mai jos:
Anexa nr. 5 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3916 din 3 septembrie 2025
|
Nr. d/o
|
Localitatea
|
Numărul secţiei de votare
|
1.
|
mun. Chișinău / sec. Centru
|
1/137
|
2.
|
mun. Bălți
|
2/6
|
3.
|
r. Călărași/ or. Călăraşi
|
9/6
|
4.
|
r. Criuleni/ or. Criuleni
|
12/2
|
5.
|
r. Drochia/ com. Palanca
|
14/29
|
6.
|
r. Ialoveni/ s. Budăi
|
21/44
|
7.
|
r. Ștefan Vodă/or. Ștefan Vodă
|
32/1
|
8.
|
r. Telenești, or. Telenești
|
34/4
|
9.
|
r. Florești / s. Sănătăuca
(CE pentru alegători din localitățile din stânga Nistrului nr. 37)
|
37/9
|
10.
|
r. Ștefan Vodă / com. Răscăieți
(CE pentru alegători din localitățile din stânga Nistrului nr. 37)
|
37/12
|
11.
|
Republica Austria / or. Innsbruck (sediul misiunii)
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/2
|
12.
|
Canada / or. Ottawa (sediul misiunii)
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/12
|
13.
|
Emiratele Arabe Unite / or. Abu Dhabi (sediul misiunii)
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/27
|
14.
|
Republica Franceză / or. Nantes
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/56
|
15.
|
Republica Federală Germania / or. Rostock
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/70
|
16.
|
Republica Federală Germania / or. Regensburg
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/78
|
17.
|
Irlanda/ or. Cork
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/107
|
18.
|
Republica Italiană/ or. Terni
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/123
|
19.
|
Republica Italiană/ or. Reggio Calabria
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/124
|
20.
|
Republica Italiană/ or. Lecce
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/125
|
21.
|
Republica Italiană/ or. Pescara
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/126
|
22.
|
Republica Letonia/ or. Riga (sediul misiunii)
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/191
|
23.
|
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord / or. Belfast
|
38/212
|
24.
|
Republica Poloneză/ or. Varșovia (sediul misiunii)
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/222
|
25.
|
Statul Qatar/ or. Doha (sediul misiunii)
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/229
|
26.
|
Regatul Spaniei/ or. Valencia
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/265
|
27.
|
Statele Unite ale Americii / or. Washington DC (sediul misiunii)
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/270
|
28.
|
Republica Turcia/ or. Ankara (sediul misiunii)
|
38/293
|
|
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
|
29.
|
Ucraina / or. Kiev (sediul misiunii)
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/295
|
30.
|
Republica Ungară/ or. Budapesta (sediul misiunii)
(CE pentru secțiile de votare constituite în străinătate nr. 38)
|
38/297