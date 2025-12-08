Lista medicamentelor compensate se extinde: beneficii pentru mii de pacienți din 2026

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova anunță că vor fi incluse, de la începutul anului viitor, trei noi denumiri comune internaționale în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Măsura va îmbunătăți accesul la tratament pentru pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni ce necesită terapie anticoagulantă.

Potrivit instituției, pentru diabetul zaharat de tip 2, lista va fi completată cu o combinație inovatoare de Sitagliptinum + Metforminum, compensată parțial. Tratamentul contribuie la menținerea unui control eficient al glicemiei și la reducerea riscului de complicații, aproximativ 8 000 de pacienți urmând să beneficieze anual de acest preparat.

Pentru pacienții cu hipertensiune arterială, va fi introdus un nou preparat combinat ce conține Valsartanum (160 mg) + Hydrochlorothiazidum (12,5 mg). Specialiștii afirmă că această asociere favorizează respectarea tratamentului și asigură un control mai stabil al tensiunii arteriale. Medicamentul va fi disponibil gratuit, sub două denumiri comerciale.

Totodată, lista se extinde cu anticoagulantul modern Apixabanum, în doze de 2,5 mg și 5 mg, compensat parțial. Acesta este recomandat pacienților supuși intervențiilor de protezare a șoldului sau genunchiului, persoanelor cu fibrilație atrială, precum și celor diagnosticați cu tromboză venoasă profundă sau embolie pulmonară. Aproximativ 1 600 de pacienți vor beneficia anual de acest tratament, pentru care vor fi alocate circa 4,7 milioane de lei.

Prin aceste completări, autoritățile își propun să consolideze prevenția complicațiilor, să reducă povara financiară a pacienților și să crească accesul la terapii moderne și eficiente.