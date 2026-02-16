Lista finală va fi cunoscută la mijlocul lunii martie. Vezi ce școli aspiră la blocuri sanitare moderne (doc)

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a publicat lista instituțiilor publice de învățământ preuniversitar, care au aplicat proiecte și așteaptă să fie selectate pentru reabilitarea/modernizarea blocurilor sanitare. Depunerea dosarelor a luat sfârșit la 13 februarie 2026.

Din raionul Criuleni, în lista publicată sunt incluse șase entități educaționale, și anume gimnaziile Slobozia-Dușca, Mașcăuți, Cimișeni, Bălțata, Hârtopul Mare, Școala Primară din or. Criuleni.

Din municipiul Chișinău, 12 instituții au fost incluse în listă, inclusiv liceele din or. Vadul-lui-Vodă și or. Cricova. Lista finală a câștigătorilor va fi, însă, anunțată la mijlocul lunii martie, după ce dosarele vor trece de evaluarea administrativă și tehnico-financiară. ONDRL va aproba o listă de dosare în limita a 40 mln de lei, în timp ce toate cele 71 de proiecte depuse valorează 105 mln de lei.

Programul de construcție și renovare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ contribuie la asigurarea condițiilor moderne, sigure și igienice pentru elevi și personal. Finanțarea proiectelor este asigurată în proporție de 95% din bugetul de stat, iar managementul financiar este realizat de ONDRL.

În anul 2025, MEC a alocat cca 23 mln lei pentru renovarea grupurilor sanitare în școli. Cu aceste resurse au fost modernizate grupuri sanitare din 20 instituții de învățământ general.