Lipsa unui serviciu veterinar calificat împiedică soluționarea problemei maidanezilor

Răspândirea maidanezilor a devenit o problemă pentru mai mulți locuitori ai or. Criuleni, dar și de prin sate. Tot mai multă lume reclamă că ar fi atacată de câinii vagabonzi. Pe lângă sperietură, suferinzii trebuie să suporte și disconfortul unei cure antirabice. Făcând abstracție de emoții, am încercat să găsim o soluție pentru această stare de lucruri, solicitând părerea persoanelor care au tangențe cu îngrijirea animalelor abandonate.

Xenia Cerlat din Criuleni este una dintre persoanele care se implică în ajutorarea animalelor ajunse în stradă.

Pentru soluționarea problemei câinilor vagabonzi nu vede altă soluție acum decât: ”Capturarea și sterilizarea femelelor. Nu pentru că femelele sunt mai puține, dar pentru ca ele fată de 2-3 ori pe an. Sterilizarea unui câine la moment costă 3000 lei. Este clinica mobilă care vine, îi prinde și îi sterilizeaza pe loc, le pune vaccinuri și le crotaliază. De organizarea acestor intervenții ar fi bine să se ocupe sigur că autoritățile. Deși în primul rând oamenii, care aruncă animalele în stradă, care nu au grijă să le sterilizeze și apoi aruncă puii pe la gunoiști, sunt de vină… Responsabilizarea va fi doar dacă vor există amenzi usturătoare și, desigur, noi suntem neinformați despre sterilizare. Oamenii din sate habar nu au de sterilizarea animalului, de clinici veterinare. Un minus foarte mare este că în Criuleni nu avem clinică veterinară. Eu sunt nevoită să circul cu fiecare animal la Chișinău pentru investigații. Pentru sterilizări și tratamente mă adresez la clinica veterinară din Ciorescu.”

Xenia Cerlat spune că cel mai tare s-a simțit câte animale abandonate avem, flămânde și bolnave, în pandemie.

– De atunci m-am implicat mai activ, niciodată intenționat nu m-am dus să le strâng din strada, dar unde aș merge, permanent, în cale îmi va ieși o pisică sau un cățeluș nenorocit, și cum să-l lași? Eu nu pot trece pe alături. Anul trecut aveam 13 pisici în ogradă, salvate din stradă. Posibil s-ar implica mai mulți cetățeni, dar aceste luări de atitudine necesită timp, resurse financiare destul de mari. Recent am sterilizat o pisică pe care am găsit-o lângă o bancă. Costul unei sterilizari la moment e 750 de lei. De unde un om de la sat să dea așa bani pentru a-și steriliza animalul? Le este mai ușor să-l abandoneze sau să arunce puii la gunoi. Înțelegem deficiențele, dar trebuie să acționăm. Pâna vom aștepta primăria să se ocupe de aceasta, numărul animalelor în Criuleni se va dubla sau tripla. Soluția ar fi, în primul rând, responsabilizarea cetățenilor, schimbarea atitudinii lor față de animale. Ar fi binevenită și crearea unui fond în primărie pentru a putea interveni. Să fie taxe simbolice lunare, achitate de persoanele cu venituri decente, care să permită soluționarea acestei probleme pe viitor. Dar, iarăși aceasta necesită timp, iar noi avem la moment pentru un oraș mic prea multe animale vagabonde. Ar fi bine să fie soluționată problema dată în cât mai scurt timp. Anul trecut, când am luat lista de prețuri de la clinica veterinară mobilă, sterilizarea costa 1500 lei. Acum, când am apelat, au spus că prețul e 3000 lei. Ei nu pot doar să sterilizeze animalul, dar sunt obligați să-i pună si vaccinuri și să-i facă ciparea. Un azil pentru animale la noi în Criuleni este puțin probabil, deoarece necesită resurse umane și financiare, de care deocamdată nu dispunem, – crede Xenia Cerlat.

O altă criuleneancă, care mereu reacționează la soarta animalelor abandonate, Romina Godoroja, la fel susține că cea mai eficientă metoda este sterilizarea:

– E mai important să fie sterilizate animalele care au stăpân pentru că toți maidanezii din stradă au fost abandonați, aruncați de către cineva și ei la rândul lor se înmulțesc mai departe, nu mai dăm de capat, – spune Romina Godoroja. – Eu personal am fost martoră, nu o dată, cum stăpânii își duc animalele de acasă și le abandonează sau trec pe lângă piață și le aruncă din mers, nici nu se opresc. Cea mai mare problemă este că lumea este neinformată. Mulți nu cunosc cum să aibă grija de un animal, unde să se adreseze în caz că nu mai poate „ține” acasă un animal, și pentru ei cel mai simplu lucru este să-l „arunce”, astfel creând probleme și punând în pericol mulți oameni. APL ar trebui să acorde mai multă atenție acestei probleme, să faciliteze deschiderea unei clinici veterinare. În centrul raional nu avem unde steriliza animalele, vă imaginați? În ultimii trei ani am sterilizat vreo 15 câini și peste 40 pisici, asta pe lângă faptul că transfer bani voluntarilor pentru tratarea și sterilizarea animalelor. Foarte mulți bani se cheltuie ținând cont că sterilizarea câinelui costă peste 700 lei și pisica 400-500, plus drumul (pentru că în Criuleni nu avem unde steriliza). Chiar dacă vor fi sterilizate toate animalele din stradă, vor fi aruncate altele, și în scurt timp vom avea iarăși haite de câini flămânzi și agresivi. Cred că sterilizarea animalelor domestice este obligatorie.

Andrei Rubanovici este unul dintre puținii medici veterinari care tratează și animalele de companie și cunoaște problema, dar consideră că în soluționarea ei trebuie să fie o colaborare strânsă între autorități și

comunitate:

– Nu dispunem de o clinică veterinară unde aș putea opera. Când se adresează lumea le ofer consultația și ajutorul necesar. Cunosc femeile din Criuleni care au grijă de maidanezi, le dau medicamente, hrană uneori, dar aceasta e prea puțin. Primăriile ar trebui să prevadă în buget surse financiare în acest scop. Desigur că e mai important pentru un primar să elaboreze proiecte de milioane, că are ce arăta, dar sunt importante sunt proiectele mici, că detaliile uneori contează mai mult pentru comunitate. Ar fi bine să avem un azil pentru câini, însă crearea și întreținerea lui e costisitoare. Cineva trebuie să elaboreze un proiect, să găsească finanțatori… e dificilă calea. Astfel că sterilizarea e soluția cea mai accesibilă, deși tot presupune costuri. Eu nu am condiții pentru intervenții chirurgicale, dar trebuie și persoane angajate care să prindă animalele din stradă, că nu oricine poate face acest lucru. Sunt costuri, care ar fi mai mici, dacă lumea ar fi mai responsabilă față de soarta patrupezilor pe care îi au în curți. Sunt și ei suflete, nu jucării, pe care le poți arunca dacă te-ai plictisit.

Practic majoritatea localităților se confruntă cu asemenea probleme, cu excepția satului Izbiște, din raionul

Criuleni:

– Nu avem maidanezi. Toți câinii au stăpâni și dacă scapă vreunul din ogradă, ori revine singur acasă ori îl găsește gospodarul – spune secretara primăriei, Natalia Stănilă, fapt confirmat și de alți izbișteni. – Lumea e responsabilă. Avem Regulamentul de întreținere a animalelor de companie, care descrie condițiile de întreținere. E un regulament-cadru, dar în luna aprilie, la ședința Consiliului Local, vom examina regulamentul adaptat la necesitățile și condițiile satului nostru. Cert e că toți câinii trebuie sa fie vaccinați. Vine veterinarul din satul vecin și-i vaccinează, dl Igor Postolache, care este foarte receptiv, la fel ca și dna Valentina Verdeș. Ceea ce pot să spun cu fermitate e că la Izbiște, dimpotrivă, e deficit de câini, mai ales vara, când sunt luați în câmp pentru pază.

Nota redacției: Dacă aveți propuneri pentru a diminua numărul animalelor aruncate în stradă, cunoașteți exemple de gestionare reușită a problemei, nu ezitați să ne scrieți, semnalați la ”EST-Curier”, fie folosind rețelele de socializare, e-mail contact@estcurier.md, fie sunând la tel: 248-20-183, 069789896.

E. Chiriac

Foto: haită de câini fără stăpân pe o stradă în or. Criuleni