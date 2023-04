Lilian Carp și alți deputați, interziși în Federația Rusă

Ca și „reacție mai frustrată” a calificat Lilian Carp, deputat și președinte al comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, interzicerea unor oficiali ai R. Moldova de a avea acces pe teritoriul Federației Ruse.

Interdicția vine după ce Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la ministerul rus de externe, și i s-a înmânat o notă de protest în legătură cu, citat: „acțiuni neprietenoase continue în privința Rusiei de către persoane oficiale de la Chișinău”.

Ambasadorul a fost notificat, că drept răspuns la decizia nemotivată a autorităților moldovenești din 19 aprilie de a declara un angajat al Ambasadei Rusiei în Moldova „persona non grata”, partea rusă declară „persona non grata” un angajat al Ambasadei Moldovei în Rusia. Șeful misiunii diplomatice a Republicii Moldova la Moscova a fost informat despre decizia de a interzice intrarea în Federația Rusă a unor oficiali ai Republicii Moldova ca răspuns la declarațiile lor regulate anti-rusești, precum și susținerea din partea Chișinăului a sancțiunilor impuse de UE față de unii subiecți, cetățeni ai Federației Ruse.

„Eu nu am de gând să merg în Federația Rusă atâta timp cât este regimul criminal al lui Putin, care a dus la pierderea zeci de mii de vieți omenești în Ucraina, la distrugerea unei țări și economii, care va avea nevoie de mulți ani ca să se restabilească. Am condamnat și voi condamna acțiunile Federației Ruse pe care le întreprinde pe teritoriul Ucrainei. Nu este pentru prima dată când Federația Rusă întreprinde mai multe acțiuni ostile față de Republica Moldova, folosind instrumente economice, embargouri, când le părea lor că autoritățile din Republica Moldova nu iau anumite decizii pe placul lor. Cel mai drastic a fost embargoul din 2005, când n-a fost aplicat în practică planul lor de federalizare a Republicii Moldova. Să nu uităm de acțiunile de încurajare a separatismului, pe care le face Federația Rusă pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv liste speciale de export în Federația Rusă pentru politicieni din camarila lor, care este o acțiune directă de chemare la separatism. Am fost și eu printre semnatarii acelei legi de modificare a Codului Penal, prin care să putem condamna acțiunile de separatism pe teritoriul Republicii Moldova. Rusia face export de terorism prin crearea zonelor gri pe teritoriul altor state, ceea ce sunt acțiuni teroriste, inclusiv in regiunea transnistreană. Cât FR va avea o acțiune ostilă față de vecinii săi și alte state, ea este un stat terorist. În sec. XXI politica nu se face cu arme, așa cum face un stat terorist în Ucraina.” – a fost reacția lui Lilian Carp, politician.

Lilian Carp a spus întro intervenție live pe pagina sa din Facebook, că pe lângă dumтealui, și alți politicieni ar fi în listă, precum Olesea Stamate, Oazu Nantoi, deputați, și Ana Revenco, Ministra de Interne, fapt confirmat și de către presa de la Moscova. Una din cauze a interzicerii ar fi și acțiunile Ministerului de Interne de la Chișinău, care nu a permis intrarea în Moldova a mai multor cetățeni ai Federației Ruse, inclusiv a președintelui Tatarstanului, ce avea să participe la o acțiune de susținere a unui candidat la funcția de bașcan al UTA Gagauzia, intenția sa fiind calificată drept imixtiune în treburile interne ale Republicii Moldova.

La 19 aprilie, 2023, și Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, a fost convocat la MAIE de la Chișinău și i s-a comunicat că un membru al Ambasadei ar putea fi expulzat pe motiv de „comportament necorespunzător”, fiind declarat „persona non-grata”.