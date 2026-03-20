Internațional

Legenda artelor marțiale, Chuck Norris, s-a stins din viață

Est Curier 20 martie 2026
11 1 minut pentru citire
Din „Invasion USA”, cu Chuck Norris în rol principal. (Cannon Films)

Actorul și maestrul în arte marțiale Chuck Norris a decedat în dimineața zilei de ieri, 19.03.2026, potrivit unui mesaj public transmis de familia sa.

Rudele au anunțat că decesul a survenit în mod neașteptat, iar circumstanțele nu vor fi făcute publice. Acesta s-a stins din viață înconjurat de familie, în liniște.

„Pentru lume, a fost un simbol al forței, actor și artist marțial. Pentru noi, a fost un soț devotat, tată și bunic iubitor și inima familiei noastre”, se arată în declarație.

Familia a subliniat că Norris a trăit ghidat de credință, disciplină și dedicare față de cei apropiați, inspirând milioane de oameni prin activitatea și valorile sale.

În mesaj este menționat și faptul că actorul fusese recent internat, iar apropiații mulțumesc public pentru sprijinul și rugăciunile primite din partea fanilor.

În această perioadă, familia a solicitat respectarea vieții private.

Tag-uri
Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Back to top button