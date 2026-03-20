Legenda artelor marțiale, Chuck Norris, s-a stins din viață

Actorul și maestrul în arte marțiale Chuck Norris a decedat în dimineața zilei de ieri, 19.03.2026, potrivit unui mesaj public transmis de familia sa.

Rudele au anunțat că decesul a survenit în mod neașteptat, iar circumstanțele nu vor fi făcute publice. Acesta s-a stins din viață înconjurat de familie, în liniște.

„Pentru lume, a fost un simbol al forței, actor și artist marțial. Pentru noi, a fost un soț devotat, tată și bunic iubitor și inima familiei noastre”, se arată în declarație.

Familia a subliniat că Norris a trăit ghidat de credință, disciplină și dedicare față de cei apropiați, inspirând milioane de oameni prin activitatea și valorile sale.

În mesaj este menționat și faptul că actorul fusese recent internat, iar apropiații mulțumesc public pentru sprijinul și rugăciunile primite din partea fanilor.

În această perioadă, familia a solicitat respectarea vieții private.