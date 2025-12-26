Legătura auto între Molovata Nouă și Criuleni a fost restabilită

Despre lipsa transportului ce ar facilita deplasarea locuitorilor de pe platoul Cocieri pe malul drept al Nistrului, la Criuleni, se vorbește de luni bune.

Pe parcurs au fost făcute mai multe negocieri cu transportatorii de pe ambele maluri ale Nistrului și în ajun de Revelion starea de lucruri s-a clarificat.

Ruta de transport Molovata Nouă-Criuleni – Molovata Nouă este reluată din 12 decembrie 2025, odată cu deschiderea activității unui nou agent economic în or. Dubăsari.

Primarul s. Molovata Nouă, dna Marina Gazea declară: „Consider acest lucru un cadou si o recompensa pentru toate eforturile depuse pentru confortul și necesitățile fiecărui locuitor.”

Deocamdată transportul va circula doar în prima jumătate a zilei.

Secretarul Consiliului local, dna Cristina Basiul a concretizat pentru „Est-Curier” că deocamdată fluxul de pasageri de la stația terminul Molovata Nouă nu este mare, dar se deplasează spre Criuleni,(la spital, serviciu, cu alte treburi )și locuitorii din s. Cocieri, Corjova, or. Dubăsari, astfel că de dimineață aceștea ajung la destinație fără probleme. Returul mai rămâne problematic.