Social

Legătura auto între Molovata Nouă și Criuleni a fost restabilită

vezi orarul curselor

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 decembrie 2025
49 1 minut pentru citire

Despre lipsa transportului ce ar facilita deplasarea locuitorilor de pe platoul Cocieri pe malul drept al Nistrului, la Criuleni, se vorbește de luni bune.

Pe parcurs  au fost făcute mai multe negocieri cu transportatorii de pe ambele maluri ale Nistrului și în ajun de Revelion starea de lucruri s-a clarificat.

Ruta de transport Molovata Nouă-Criuleni – Molovata Nouă este reluată din 12 decembrie 2025, odată cu deschiderea activității unui nou agent economic în or. Dubăsari.

Primarul s. Molovata Nouă, dna Marina Gazea  declară: „Consider acest lucru un cadou si o recompensa pentru toate eforturile depuse pentru  confortul și necesitățile fiecărui locuitor.”

Deocamdată transportul va circula doar în prima jumătate a zilei. 

Secretarul Consiliului local, dna Cristina Basiul a concretizat pentru „Est-Curier” că deocamdată fluxul de pasageri de la stația terminul Molovata Nouă nu este  mare, dar se deplasează spre Criuleni,(la spital, serviciu, cu alte treburi )și locuitorii din s. Cocieri, Corjova, or. Dubăsari, astfel că de dimineață aceștea ajung la destinație fără probleme. Returul mai rămâne problematic.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 decembrie 2025
49 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Valoarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală rămâne neschimbată, dar nu pentru toți

26 decembrie 2025

Atenție, carosabil alunecos: trafic îngreunat din cauza ninsorii și a poleiului

26 decembrie 2025

Un incendiu a afectat o locuință din Cimișeni

26 decembrie 2025

Două monede comemorative completează seria ”Personalități”

26 decembrie 2025
Back to top button