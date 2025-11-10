Lando Norris câștigă Marele Premiu de la São Paulo

Sportiv

Lando Norris (McLaren) a câștigat cursa de la São Paulo, desfășurată duminică, 9 noiembrie 2025, și s-a distanțat în fruntea campionatului piloților. Britanicul a plecat din pole-position și a controlat cursa cap-coadă.

Pe podium au urcat și Kimi Antonelli (Mercedes) – cel mai bun rezultat al său în F1 și Max Verstappen (Red Bull), care a plecat din pit-lane și a recuperat spectaculos până pe 3, conform pagina Formulei 1.

Oscar Piastri (McLaren) a terminat pe 5 după o penalizare de 10 secunde pentru incidentul cu Antonelli și Charles Leclerc (Ferrari). Leclerc a abandonat, dar a spus ulterior că vina nu a fost doar a lui Piastri.

Cursa a avut loc pe Interlagos (Autódromo José Carlos Pace), 71 de tururi pe 4,309 km, fiind runda a 21-a a sezonului.

Victoria îi oferă lui Norris un avans de 24 de puncte în lupta la titlu, cu trei curse și un sprint rămase în 2025. Următoarea etapă: Las Vegas, pe 21-23 noiembrie.

