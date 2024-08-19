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Laaha – безопасное виртуальное пространство для женщин и девочек-подростков

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 19 august 2024
6 1 minut pentru citire

ЮНИСЕФ в Молдове запускает платформу «Безопасное виртуальное пространство» (БВП) Laaha, на которой женщины и девочки-подростки могут искать поддержку, задавать вопросы, узнать, где можно найти помощь, а в перспективе планирует создать на платформе атмосферу безопасной социальной сети.

Признавая потребность в безопасном пространстве для женщин и девочек, ЮНИСЕФ разработал безопасное виртуальное пространство Laaha – онлайн-платформу, специально предназначенную для удовлетворения потребностей девочек-подростков. С помощью Laaha, ЮНИСЕФ планирует предоставить женщинам и девочкам доступ к информации и поддержке, а в долгосрочной перспективе – создать безопасную социальную сеть с тщательно модерируемым форумом пользователей. Laaha предлагает материалы на украинском языке, доступные для женщин и девочек в Украине, Словакии, Чехии, Молдове и Польше, по таким темам, как тело женщин и девочек, здоровье и помощь подвергшимся насилию, включая информацию о том, где можно получить соответствующие услуги. Каждый элемент платформы разрабатывался в ходе консультаций с женщинами и девочками, с тем чтобы обеспечить эффективное удовлетворение их потребностей и сделать информацию актуальной и понятной для пользователей.

Вначале, на платформе Laaha предоставлялась информация о гендерном насилии и сексуальном и репродуктивном здоровье. Однако по мере ознакомления женщин и девочек с этой платформой, она пополнилась целевой информацией о цифровой и финансовой грамотности и безопасности в Интернете. Кроме того, были добавлены специальные модули, посвященные психическому здоровью в кризисных ситуациях.

Помимо возможности доступа из дома, Laaha может быть использована в качестве ресурса для говорящих на украинском языке, в настоящее время платформа также доступна на румынском и русском языках. 

Для получения дополнительных материалов и информации, посетите вебсайт Laaha по ссылке www.laaha.org и подпишитесь на наш канал YouTube по ссылке https://www.youtube.com/@Laaha.  

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Photo of Est Curier Est Curier Send an email 19 august 2024
6 1 minut pentru citire

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