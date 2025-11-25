La Slobozia Dușca poate apărea încă o carieră. Primăria a anunțat comunitatea

Primăria satului Slobozia-Dușca îi informează pe cetățeni că a înregistrat cererea unui agent economic privind obținerea acordului de mediu ce-i permite desfășurarea activității economice de exploatare a zăcămintelor de nisip și nisip-prundiș denumit Slobozia-Dușca II și recultivarea carierei din extravilanul satului.

Conform proiectului și schițelor anexate la cererea SRL „Topomanoli Group”, întreprinderea are de gând că exploateze 9,3 ha de teren, dintre care 8,29 ha este teren privat și 1,03 ha – teren public.

Terenul solicitat nu este irigat, nu afectează situri arheologice, rezervații naturale, prize de ape, se mai spune în informația plasată pe pagina primăriei, anexat la cererea agentului economic.

Sectorul solicitat, conform schiței topografice, se situează la 2044 metri de satul Slobozia Dușca, la 2233 m de satul Onițcani, la 5300 m de satul Cruglic și la 4700 m de satul Ohrincea.

În rezultatul lucrărilor efectuate în limitele sectorului de subsol „Slobozia-Dușca II”, au fost evaluate rezerve de nisip și nisip-prundiș conform categoriei C1 în volum de 539,02 mii m3, inclusiv nisip – 170,1 mii m3, cu posibilitatea de a extrage 150 m3 pe zi. Cariera se obligă să funcționeze pe parcursul zilei de muncă în perioada de timp 8:00 – 18:00, cu utilizarea pentru transport a basculantelor Volvo și Scania cu capacitatea de 25 t.

Concluziile prezentate în raportul „Ecologie-Expert” SRL, care l-a elaborat, sunt favorabile extracției de zăcământ (din raport): „Impactul asupra resurselor acvatice – calitatea apei de suprafață și a celei subterane nu vor fi afectată. Impacturile potențiale asupra resurselor de apă sunt minime și se încadrează în limitele acceptabile din punct de vedere ecologic”; „Impactul asupra aerului atmosferic – impactul asupra aerului atmosferic va fi temporar, localizat și menținut în limitele admise de reglementările de mediu”; „Impactul asupra florei și faunei – nesemnificativ”, „Impactul asupra sănătății sociale, personale și umane – praf și zgomot, riscuri vizează în principal angajații șantierului”. „În scopul asigurării confortului locuitorilor, lucrările de extracție a zăcământului vor fi efectuate exclusiv în timpul zilei, cu excepția zilelor de odihnă. În timpul deplasării prin localități, viteza transportului implicat în asigurarea procesului de transport al materialului excavat va fi limitată la (30÷40)km/oră”, mai scrie în raport.

Avizul a fost publicat pentru ca toți cetățenii să înainteze propuneri și să-și expună părerea, după care să fie elaborat Raportul de Mediu, care va fi supus consultărilor publice, organizate în sat. Pentru activitate, agentul economic va trebui să solicite consiliului local schimbarea destinației terenului din agricol în teren industrial, ne-a informat secretara consiliului local Slobozia Dușca, Angela Boșcanean.

Cererea operatorului economic și rezultatul cercetărilor topografice le puteți consulta aici:

