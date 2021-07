La o discuţie cu primarii şi activiştii civici, despre deşeuri

„Modele de gestionare a deşeurilor menajere. Reuşite şi momente dificile” a fost tema discuţiei organizate în redacţia ziarului şi portalului regional „Est-Curier”, la care au participat primarii satelor Boşcana, r. Criuleni, Svetlana Racul, s. Ustia, r. Dubăsari, Maxim Verdeş, şi Svetlana Leahu, directoare executivă a Asociaţiei Obşteşti „Iedera Dubăsarii Vechi”, asociaţie care desfăşoară actualmente un proiect de îmbunătăţire a condiţiilor de colectare a gunoiului menajer.

Participanţii au descris modalitatea actuală de gestionare a gunoiului şi gunoiştilor din localităţile lor. Svetlana Racul, primarul s. Boşcana, a relatat că în perioada primului său mandat de primar gunoiul din sat a fost gestionat de către o întreprindere privată, care la un moment dat pur şi simplu a plecat din sat, lăsând munca de izbelişte, din motiv că oamenii nu plăteau regulat pentru serviciul de care au beneficiat. Agentul pur şi simplu nu a reuşit să-şi acopere cheltuielile şi … a plecat.

„Ne-am pomenit fără transport, fără contracte, fără angajaţi care să lucreze. Dar am luat–o de la înregistra o întreprindere municipală, ca peste un an să avem 400 de contracte de evacuare a deşeurilor din localitate, întreprinderea înregistrează chiar şi venituri, au achitat şi impozit pe profit. Evacuarea deşeruilor are loc de două ori pe lună, cu transport arendat. Avem probleme cu angajarea muncitorilor, pentru că munca la salubrizare se pare că nu este cea mai prestigioasă. Am vrea şi noi maşini speciale, tomberoane speciale, dar avem drumuri înguste. Noi vom tinde spre asta, dar cu timpul. Am plasat în sat şi 10 puncte de colectare a plasticului, pe care le evacuează săptămânal un alt agent economic. Observăm că plastic se evacuează nu cum era odată, că nu încăpea tocmai în saci. Acum oamenii nu-l mai scot la tractor, dar în depozitează în plasele speciale. Este evident că e un beneficiu pentru mediu. Dar mai este foarte mult de lucru, or, gospodării avem 1200 în comună, mai avem de convins oamenii că au nevoie de serviciu. Gospodarii achită câte 30 de lei lunar de gospodărie pentru ca tractorul să le evacueze gunoiul” – spunea Svetlana Racul. La Boşcana a mai avut loc şi o campanie de informare a oamenilor, şi de la uşă la uşă s-a mers, şi de adunări cu cetăţenii s-a făcut uz, dar şi aşa, oamenii par apatici la schimbările promovate de autorităţi.

La Ustia, Dubăsari, o întrerpindere municipală a fost formată cu un deceniu în urmă, şi actualul primar, Maxim Verdeş, recunoaşte că este un beneficiu pentru localitate şi administraţie.

„Întreprinderea dispune de două tractoare, echipament de lucru, remorcă, în linii generale, dotarea e bună. Probleme avem cu braţele de muncă dar şi cu faptul că oamenii nu îneţeleg, ce fel de deşeuri trebuie să evacueze în saci. Informarea s-a făcut şi din casă în casă, şi acum se discută cu fiecare gospodar aparte. La noi şi gunoiştea e supraplină, oamenii aruncă tot ce găsesc în curţi. Soluţia ar fi un plan general pe ţară, de colectare, evacuare, sortare. Noi la nivel local nu facem faţă, noi nu avem surse financiare ca să organizăm un platou de sortare, să avem unde depozita. Ar fi binevenită o strategie naţională în acest sens. Ea este, din 2013, dar nu ne ajută încă cu nimic” – spune Maxim Verdeş, primarul s. Ustia.

Maxim Verdeş a mai comunicat că aproximativ 60% din gospodăriile din Ustia sunt abonate la serviciul comunal, achitând 25 de lei lunar pentru evacuarea gunoiului, dar 10-15% din gospodării nu sunt locuite deloc sau temporar, stăpânii lor fiind plecaţi peste hotare. Motivarea oamenilor să accepte cheltuiala pentru serviciul de salubrizare are loc şi la adunări locale, şi pe reţelele de socializare, şi în sat sunt comunicate absolut toate acţiunile de salubrizare şi menţionaţi oamenii care participă, ca să le fie recunoscut efortul.

Referitor la achitarea serviciilor, Svetlana Racul afirmă că un servicviu de salubrizare rural ar fi trebuit să coste de la 7 la 10 lei lunar pentru o persoană, şi plata pentru persoană ar fi cea mai echitabilă. Maxim verdeş afirmă că cele 25 de lei de gospodărie acoperă cheltuielile întreprinderii care gestionează, dar nu lasă surse libere pentru dezvoltare.

„Începutul este foarte greu, dar dacă nu noi, atunci cine? Noi luptăm acum, poate le va fi mai uşor următorilor primari!” – zicea Svetlana Racul.

La Dubăsarii Vechi, după cum spunea Svetlana Leahu, un serviciu comunal a fost instituit încă în anul 2008, o perioadă a fost suspendat, iar din 2015 funcţionează. Acesta are aproximativ 700 de abonaţi din 2200 de gospodării active. Dubăsărenii au elaborat şi o trategie locală de gestionare a deşeurilor, în care am notat că 24% din gospodari sunt deserviţi de întreprindere.

„Numărul de abonaţi creşte, oamenii conştientizează încet încet că problema mediului este destul de acută. Acum realizăm un proiect, cu denumirea „Deşeurile – problemă sau resursă”, care face parte din programul de granturi „Abilitarea cetăţenilor din Republica Moldova” şi finanţat de Uniunea Europeană şi GIZ, în sumă de 414 mii lei. Este primul proiect de mediu al asociaţiei, în care ne-am mobilizat să facem ceva nou pentru sat – colectarea selectivă a deşeurilor, a PET-urilor, sticlei şi deşeurilor electronice şi electrice. În sat vom avea 13 platforme de colectare selectivă, chiar acum se confecţionează platformele pentru ele. Am desfăşurat şi o campanie amplă de informare, în mare parte în piaţa satului, care este una foarte mare, şi se face joi şi duminică. Am antrenat tinerii, care sunt o resursă foarte importantă. Oamenii sunt dispuşi să colecteze sortat, numai cu condiţia să nu le fie majorată taxa de salubrizare. Am făcut şi un sondaj printre cetăţeni, şi cam jumătate din ei au răspuns că sunt „pentru” colectarea sortată, dar să rămână taxa de 25 de lei lunar pentru gospodărie şi 50 de lei taxa de salubrizare anual de persoană. Taxa se achită la bugetul primpriei, iar evacvuarea gunoiului – la contul întreprinderii municipla.e Din taxa de salubrizare se menţine ordinea pe străzi, se coseşte iarba în parcul din sat şi acolo unde este necesitate, se mai adresează oamenii, se achită iluminatul stradal” – descrie Svetlana Leahu situaţia în Dubăsarii Vechi. Dumneaei adaugă că şi la Dubăsarii Vechi este problema insuficienţei de luctărori care se angajează la salubrizare, chiar dacă serviciul este dotat cu tractor multifuncţional.

Până atunci, autorităţile şi asociaţiile obşteşti depun multă muncă să înfrunte scepticismul oamenilor din sate şi neîncrederea faţă de necesitatea serviciilor de salubrizare.

„Începutul e aici, unde suntem noi, pe urmă va fi mai uşor, după ce se vor deprinde oamenii să colecteze selectiv. Şi da, taxele trebuie să fie mai mari, ca întreprinderile care gestionează să aibă şi o rezervă pentru dezvoltare” – a fost părerea lui Maxim Verdeş.

„Suntem pe calea cea dreaptă, autorităţile şi organizaţiile neguvernmentale se străduie şi lupăt pentru o mai bună gestionare, dar soluţia nu este la nivel local, ci la nivel regional sau naţional. Noi vom diminua poluarea mediului doar dacă vom avea acele platforme regionale, oamenii vor fi obligaţi să achite serviciile de salubrizare, şi vom avea servicii regionale” – crede Svetlana Racul.

Discuţia întegrală o puteti vedea aici:

S. Cernov