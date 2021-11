La Izvoarele Înțelepciunii cu Vladimir Beșleaga

La ediția a XXXI-a a concursului „La izvoarele înțelepciunii” dedicată scriitorului Vladimir Beșleagă au venit să-și testeze cunoștințele și să-și etaleze calitățile artistice opt reprezentanți ai șase licee din raionul Criuleni. Joi, 28 octombrie concurenții au susținut testul bazat pe biografia scriitorului, dar și conținutul operelor acestuia.

Proba nu i-a speriat, dimpotrivă, a fost un îndemn de a studia mai mult pentru edițiile ulterioare:

„Aveam așteptări destul de mari, ca orice copil care participa la un concurs. Un pic speriată deoarece e o nouă experiența, dar per total cu așteptări mari. Am fost destul de fericită când am aflat că m-am clasat pe locul II, care a devenit o motivație pentru a tinde spre ascensiune. Testul nu mi s-a părut deloc complicat. Era bazat pe lucruri mărunte la care puțini atrag atenție și la care s-ar descurca doar cei mai buni.

Victoria Ciobanu: „Mă aşteptam ca acest concurs să fie oral, şi deja în gândurile mele aşezaserăm gânduri profunde şi nemaiîntâlnite, însă acesta s-a dovedit a fi sub formă de test scris, care marea majoritate a emoţiilor mele le-a izgonit. Aşteptările cu care venisem la concurs erau într-un haos teoretic. Venisem pregătită, eram gata pentru aproape orice întrebare pe care aş fi primit-o, dar aveam senzația că eu voi şti cel mai puţin din acea încăpere. Rezultate au întors roata acestor gânduri pesimiste şi când mi-am auzit numele eram atât de confuză. Pentru o secundă mă gândeam „s-a spus numele meu?”, dar apoi am realizat că da, eu sunt cea care a fost nominalizată pe locul I. Tot timpul pe care l-am rezervat pentru pregătire nu a fost în zadar. Testul, totuși, nu a fost atât de complicat, având în vedere că acesta era format din toată biografia lui Vladimir Beşleagă, pe care am studiat-o profund şi amănunțit, iar finalul a fost un mini-eseu despre romanul „Durere” în care mi-am expus părerea despre actualitatea acestuia. Deci nimic nu este imposibil pentru cei care chiar lucreazā şi depun efort pentru a avea cel mai bun rezultat.”

Scriitorul Vladimir Beșleagă este autorul a mai multe romane ca: Zbor frânt, Tata Vasile, Nepotul, însă romanul ce a atras atenția participanților a fost romanul pentru adolescenți „Durere”.

Roman ce împletește destinele personajelor și oglindește durerile acestora, luptele interioare cu o doză de actualitate, transmisă cititorilor prin acțiunile personajelor.

„Cu siguranță aș recomanda romanul „Durere„ adolescenţilor. Este o operă care face o conexiune între tinerii de atunci şi tinerii de acum. Am putea vedea cu perspectiva de cititor problemele pe care le-ai putea face chiar tu involuntar şi ai crede că nu este atât de grav, însă romanul „Durere” îţi demonstrează totalitatea perspectivei.” -subliniază Mădălina Spivacenco.

Directoarea Bibliotecii Publice „Tamara Isac”, gazda concursului, Viorica Șapavalov a declarat că ediția curentă a fost organizată de secția Cultură și Turism Criuleni și Direcția Educație Criuleni astfel că nominalizările au fost duble. „În acest an concursul s-a desfășurat într-un format mai restrâns pentru că a fost dedicat liceenilor și în raion avem doar șapte licee. A lipsit la apel doar LT Dubăsarii Vechi, dar per ansamblu elevii s-au descurcat, luînd în considerație că opera lui Vladimir Beșleagă nu este atât de simplă și necesită mai multă atenție și chiar implicare emotivă.”– spunea directoarea Viorica Șapavalov.

Astfel pe locul I s-au clasat: Verdeș Adriana și Spivacenco Madălina de la LT Cruglic; pe locul II – Ciobanu Victoria și Crăciun Cristina, LT Criuleni ;iar pe locul III- Jorja Dumitrița, LT ”Mihai Stratulat” Boșcana și Guzun Victoria, LT Măgdăcești.

Menținuni a primit Malanețchi Dina din Ratuș și Popescu Adrian, LT Mălăiești.

În dar participanții au primit câte o diplomă și un set de cărți, iar deținătoarele locului întâi: Spivacencu Mădălina și Verdeș Adriana din Liceul Teoretic Cruglic vor reprezenta raionul Criuleni la etapa republicană a concursului, ce se va desfășura pe 27 noiembrie.

Verdeș Adriana, stagiară în cadrul proiectului „Est-Curier Junior”

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru mass media din Moldova și eforturi inovatoare de educație mediacă”, finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și implementat de Internews în Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, care oferă cetățenilor acces la o diversitate de perspective și reduce vulnerabilitatea sectorului mediatic la interesele politice și economice.