La cine au ajuns voucherele pentru electrocasnice?

Programul EcoVoucher, dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene și finanțat în această ediție de Norvegia prin proiectul E4M, finanțat de Guvernul German, urmărește înlocuirea aparatelor ineficiente energetic cu unele moderne. Astfel, contribuie la reducerea consumului de energie, diminuarea cheltuielilor gospodăriilor și îmbunătățirea confortului locativ pentru cetățenii cei mai vulnerabili din punct de vedere energetic.

Cei mai mulți beneficiari ai acestei sesiuni au fost familiile cu copii minori – 4.279. Totodată, 933 de vouchere au fost valorificate de gospodăriile formate din vârstnici de peste 63 de ani.

Fiecare voucher, în valoare de 6.000 de lei, a acoperit până la 70% din costul unui aparat electrocasnic nou. În această sesiune, cele 5.212 familii beneficiare au achiziționat cu ajutorul EcoVoucher-ului 2.630 de frigidere și și 2.582 mașini de spălat rufe cu o clasă ridicată de eficiență energetică. Prețul mediu al aparatelor achiziționate în baza EcoVoucher-ului a fost de 11.752 de lei.

Aparatele achiziționate – frigidere (inclusiv cu congelator integrat, clasele A, B, C și D) și mașini de spălat rufe din clasa A, corespund criteriilor de eficiență energetică și standardelor de Conformitate Europeană (CE), ceea ce le permite să fie eficiente din punct de vedere energetic, să reducă consumul de energie și să contribuie la protejarea mediului.

„Mă bucur să constat că rezultatele programului EcoVoucher obținute până în prezent confirmă corectitudinea principiilor stabilite în programul național aprobat de Guvern, care pun accent pe calitatea echipamentelor și accesibilitatea prețurilor. În plus, prețul mediu al echipamentelor procurate se aliniază cu nivelul mediu de piață pentru produse calitative, accesibile și totodată performante din punct de vedere energetic”, a declarat Ion Muntean, directorul CNED.

„Suntem bucuroși să vedem cum EcoVoucher sprijină direct familiile cu copii și persoanele în vârstă din Moldova. Programul oferă soluții practice pentru reducerea costurilor de energie și la creșterea confortului în gospodării. În același timp, promovează eficiența energetică și protecția mediului. Susținem astfel inițiative care aduc beneficii reale atât oamenilor, cât și societății în ansamblu”, a menționat Kamilla H. Kolshus, Chargé d’Affaires a Biroului Ambasadei Norvegiei la Chișinău.

Voucherele sunt distribuite automat beneficiarilor, pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md. Acestea pot fi utilizate în perioada sesiunii active în rețeaua magazinelor partenere, care oferă livrare gratuită și preluarea echipamentului vechi pentru reciclare.

„Fiecare sesiune confirmă că EcoVoucher aduce beneficii palpabile. Programul este apreciat de oameni, ușor de accesat și are un mare potențial de extindere. Combinând politici sociale, sustenabilitate energetică și implicarea sectorului privat, programul demonstrează că o colaborare bine structurată , aduce rezultatele vizibile pentru beneficiarii finali”, a declarat Christian Borchard, managerul de implementare al componentei E4M finanțate de Norvegia în cadrul GIZ.

Până în prezent, în cadrul programului, aproximativ 35.000 de familii au beneficiat de vouchere pentru electrocasnice mari. Dintre acestea, 7.223 de vouchere au fost finanțate din bugetul de stat. 7.246 de familii au beneficiat prin programul pilot susținut de UE și implementat în parteneriat cu PNUD Moldova, care a permis achiziționarea electrocasnicelor iar alte 31.838 de familii au beneficiat de vouchere destinate achiziției de becuri LED. De asemenea, în ediția finanțată de Norvegia au fost valorificate 20.520 de vouchere.

Informații complete despre program, lista magazinelor partenere și pașii pentru utilizarea voucherului sunt disponibile pe www.ecovoucher.md Gospodăriile eligibile pot verifica disponibilitatea voucherului pe platforma verificarevoucher.cned.gov.md.