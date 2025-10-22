La Chișinău are loc ședința de constituire a Parlamentului ales la 28 septembrie 2025

Ședința de constituire a Parlamentului nou ales, convocată prin decret prezidențial, este condusă de decana de vârstă supleantă Zinaida Greceanîi, deputată aleasă pe lista PSRM. La ședință participă Președintele Republicii Moldova Maia Sandu și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova.

După intonarea imnului de stat de către orchestra prezidențială, Zinaida Greceanâi a invitat-o la tribună pe Domnica Manole, președinta Curții Constituționale.

Domnica Manole a confirmat, că prin Hotărârea nr. 12 a CC din 16 octombrie, Curtea a validat rezultatele alegerilor, a validat lista de deputați aleși și lista de candidați supleanți, „a consfințit voința suverană a cetățenilor RM”. Parlamentul va fi format din deputați PAS – 55 de mandate; Blocul Electoral „Patriotic”- 26 de mandate; Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, PP „Partidul Nostru” – 6 mandate; PP „Democrația Acasă” – 6 mandate. Încălcările sesizate pe parcursul perioadei electorale nu au fost în măsură să deturneze rezultatele alegerilor, a spus Domnica Manole.

Zinaida Greceanâi anunță că din momentul respectiv, Parlamentul se consideră constituit.

Cuvânt de felicitare i s-a oferit Președintei Maia Sandu.

„Cetățenii i-au acordat Parlamentului misiunea să păstreze Pacea în Moldova, avem toți datoria față de cetățeni pentru a o proteja. Este o moștenire dificilă” – așa și-a început președinta discursul.

Ea a menționat că „devotamentul față de țară este sacru, iar politica trebuie dusă de partea binelui, de partea păcii, să nu admitem ca țara noastră să devină o unealtă în mâinile agresorului”. Printre obiectivele noului legislativ, președinta a menționat condolidarea relațiilor cu statele pașnice, pe care să ne bazăm în caz de nevoie. Coeziune socială în interiorul țării, indiferent de limba vorbită, etnie, religie sau preferințe politicie ale cetățenilor.

Maia Sandu a calificat alegerile drept tensionate, precedate de o campanie pătrunsă de speranță, dar și minciună și frică. „Moldovenii au ales direcția europeană, am reușit să ne apărăm democrația, prin mobilizarea instituțiilor respondabile, vigilența în societate. Trebuie să muncim pentru ca nici un alt scrutin să nu fie amenințat de influiențe străine, fenomenul cumpărării votului trebui eradicat definitiv, să avem alegeri libere de bani murdari, și nu e vorba de a preveni victoria în alegeri a unei opoziții libere și democratice”, a spus Maia Sandu.

Printre obiectivele puse în fața noului legislativului al 12-lea, este ]ncheierea procesului de vetting, garanții pentru judecători și procurori onești; protejarea păcii și democratiei, suveranității prin integrarea în UE; îndeplinirea obiectivul inclus in Constituție – de a duce Țara în UE. Parlamentul va trebui să lucreze în ritm susținut la armonizarea legislației naționale cu cadrul legal european, pentru a putea fi semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Indemn partidele din noul legislativ să susțină cu loialitate procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Modernizarea profundă a statului, o reformă teritorial-administrativă, fundamentată pe consultări publice ample. În următoarea perioadă va fi nevoie de utilizarea plenară a fondurilor europene, de mult efort, eficiență, dar și de atragerea oamenilor pentru gestionarea priotrităților imediate a cetățenilor. Împreună cu următorul executiv, Parlamentul va avea de lucrat la stimularea economiei, crearea locurilor de muncă, sporirea veniturilor familiilor.

Printre provocările mandatului, Maia Sandu evidențiat provocări externe – războiul de la graniță. Printre cele interne – lipsa de inovație și productivitate scăzută în unele sectoare; problema apei – prioritate națională pentru domeniul agriculturii, care să asigure și sisteme de irigare moderne, tehnologii noi pentru a face față schimbărilor climatice, continuarea procesului de impadurire.

Maia Sandu a mai spus că este momentul să încurajăm mai mult revenirea oamenilor acasă, iar cetățenii din stânga Nistrului trebuie susținuți pentru a putea accesa piața muncii. Se va pune accent pe integrarea pașnică care trebuie să includă retragerea trupelor ruse de pe teritorul Republicii Moldova.

La final, Maia Sandu a lansat un îndemn de unitate „în jurul marilor obiective naționale – integrarea europeană, pentru o țară pașnică, liberă, dreaptă și prosperă! Următorii ani vor fi decisivi despre cum va arăta R. Moldova. Într-un ceas bun și … la treabă!”, a încheiat președința.

Următorul pas a fost constituirea și anunțarea fracțiunilor parlamentare.