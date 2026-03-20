La Chișinău a avut loc conferința de nivel înalt „Carta Socială Europeană”

La Chișinău, la 18 și 19 martie, a avut loc conferința de nivel înalt „Carta Socială Europeană”, un eveniment internațional de anvergură găzduit de Republica Moldova și organizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Consiliul Europei.

Evenimentul a avut loc pentru prima dată în Republica Moldova, și la el au participat aproximativ 50 de delegații din statele membre ale Consiliului Europei, instituții europene și organizații internaționale din domeniul social, comunică Ministerul.

În prima zi a conferinței, 18 martie, Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a prezentat progresele Republicii Moldova în domeniul protecției sociale, drepturilor copilului și dezvoltării capitalului uman, în cadrul mai multor evenimente organizate pe platourile conferinței. Ministra s-a ferefit la reformele orientate spre alinierea la standardele europene și consolidarea serviciilor la nivel local, remarcând aceste acțiuni drept progrese semnificative.

„Cadrul legal a fost consolidat, iar cooperarea interinstituțională a fost îmbunătățită, astfel încât intervențiile să fie mai rapide și mai eficiente pentru fiecare copil. Ne bucurăm că am reușit să reducem numărul copiilor din instituțiile rezidențiale de la peste 13.000 la aproximativ 360 în 2025, prin promovarea îngrijirii în familie și a serviciilor comunitare. De asemenea, sprijinul financiar pentru familii a fost majorat considerabil: indemnizația la naștere a crescut cu 130%, iar peste 49.000 de copii au beneficiat de suport între 2022 și 2025. Aceste măsuri reflectă angajamentul nostru de a pune copilul în centrul politicilor publice și de a oferi fiecărui copil șansa de a crește într-un mediu sigur și stabil”, a declarat ministra Natalia Plugaru.

Alte progrese, enumerate de Natalia Plugaru, se referă la măsurile de sprijin pentru familiile tinere și la participarea părinților pe piața muncii. La acest capitol sunt atribuite extinderea serviciilor de îngrijire pentru copiii mici, crearea de noi locuri în creșe și măsuri active de ocupare pentru tineri. În următorii patru ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale își propune să ofere sprijin pentru găsirea unui loc de muncă pentru peste 100.000 de persoane și să mărească de patru ori numărul beneficiarilor măsurilor active de ocupare, cu un accent special pe femei și persoane cu dizabilități, contribuind astfel la o societate mai echitabilă și mai rezilientă.

În același context, agenda evenimentelor a inclus și un panel de discuții alături de omologul ucrainean, Denys Uliutin, și Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, dedicat aplicării standardelor europene, inclusiv Carta Socială Europeană, pentru consolidarea stabilității și rezilienței democratice. În cadrul discuțiilor, a fost evidențiat faptul că Republica Moldova a demonstrat capacitatea de a răspunde crizelor economice, energetice și umanitare prin programe de asistență socială, beneficii pentru copii și servicii modernizate, adaptate nevoilor reale ale oamenilor.

Un instrument esențial rămâne Programul de Ajutor Social, destinat gospodăriilor vulnerabile. Doar în 2025 au fost efectuate peste 176.000 de plăți, iar mai mult de jumătate dintre acestea au fost direcționate către familiile cu copii, reflectând prioritatea acordată protecției acestora.

Totodată, țara noastră a oferit sprijin refugiaților din Ucraina, asigurându-le acces la adăpost, educație, servicii medicale și oportunități de muncă. Prin Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, au fost protejate gospodăriile afectate de creșterea prețurilor la energie, contribuind astfel la menținerea coeziunii sociale și la consolidarea rezilienței în fața crizelor.

În cea de-a doua zi a conferinței, 19 martie, conform comunicatului serviciului de presă al Consiliului Europei, miniștrii și reprezentanții de rang înalt ai statelor membre ale Consiliului Europei au adoptat o declarație orientată spre viitor, prin care își reafirmă angajamentul față de drepturile sociale și față de Carta Socială Europeană. Evenimentul a fost găzduit de Consiliul Europei și de Președinția Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

Prin adoptarea declarației, statele membre ale Consiliului Europei își reafirmă angajamentul față de Carta Socială Europeană și protecția drepturilor sociale, corelând justiția socială cu stabilitatea și reziliența democratică.

Acestea salută inițiativa privind un Nou Pact Democratic pentru Europa, menționând că, având justiția socială ca obiectiv-cheie, Pactul oferă o oportunitate pentru angajamente reînnoite, soluții integrate la nivel intersectorial și modalități inovatoare de susținere a drepturilor sociale.

Declarația solicită punerea în aplicare efectivă a drepturilor, inclusiv condiții de muncă echitabile, protecție socială și sprijin pentru grupurile vulnerabile, precum copiii, tinerii, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și comunitățile rome. Statele membre se angajează să adopte politici care țin seama de perspectiva de gen, să asigure participarea activă și să consolideze dialogul social. Declarația subliniază importanța respectării concluziilor Comitetului European pentru Drepturi Sociale și a îmbunătățirii coordonării cu autoritățile naționale și locale. Ea subliniază necesitatea cooperării cu organismele Consiliului Europei și cu organizațiile internaționale pentru a consolida impactul practic al Cartei.

„Experiența noastră a arătat că, atunci când oamenii se simt protejați, sunt mai puțin vulnerabili la manipulare. Când au oportunități, au mai multă încredere în viitorul lor. De aceea ne continuăm eforturile de promovare a egalității sociale – eforturi care rămân pe deplin aliniate la principiile Cartei sociale europene. Pentru că, dacă vrem cu adevărat să păstrăm democrația, trebuie să ne asigurăm că aceasta aduce beneficii tuturor”, a subliniat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în discursul său de deschidere.

„Nu există securitate democratică fără drepturi sociale”, a declarat secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset. „Într-o perioadă marcată de război, șocuri economice și inegalități crescânde, punerea în aplicare a Cartei sociale europene plasează justiția socială acolo unde îi este locul: în centrul stabilității democratice.”

Conferința a reunit miniștri și alți înalți funcționari responsabili cu drepturile sociale și politica socială, reprezentanți ai Consiliului Europei, precum și reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, ai Organizației Națiunilor Unite și ai Organizației Internaționale a Muncii. Printre participanți s-au numărat, de asemenea, reprezentanți ai societății civile, ai partenerilor sociali, ai mediului academic, ai instituțiilor naționale pentru drepturile omului, ai organismelor de promovare a egalității și ai rețelelor europene ale acestora.

În cadrul conferinței, Albania, Andorra, Belgia, Croația, Franța, Lituania, Malta și Norvegia au adoptat dispoziții suplimentare ale Cartei sociale europene, semnalând intenția lor de a consolida în continuare protecția drepturilor sociale. În mod deosebit, Franța a extins aplicarea Cartei la următoarele teritorii de peste mări: Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Insula Reunion, Saint Martin, Saint Barthélemy și Saint Pierre și Miquelon.

Conferința face parte dintr-un program mai amplu de evenimente organizate la Chișinău, care include unsprezece evenimente paralele dedicate diferitelor aspecte ale drepturilor sociale și ale politicii sociale, precum digitalizarea sistemelor de protecție socială și impactul acesteia asupra accesului la prestații, drepturile sociale ca realitate pentru tineri, garantarea drepturilor în teritoriile de peste mări, consolidarea cunoștințelor în domeniul sănătății și adaptarea Cartei sociale europene la era digitală. Discuțiile au abordat, de asemenea, reziliența demografică și capitalul uman, guvernanța pe mai multe niveluri în punerea în aplicare a drepturilor sociale, incluziunea romilor și viitorul muncii, rolul drepturilor sociale în consolidarea rezilienței în Republica Moldova și Ucraina, precum și consolidarea legăturilor dintre Carta Socială Europeană și Pilonul european al drepturilor sociale.

Următoarea conferință la nivel înalt privind drepturile sociale – Carta Socială Europeană – va avea loc sub președinția portugheză a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, comunică serviciul de presă al Consiliului Europei.