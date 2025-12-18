Politic

La ce vor lucra deputații joi și vineri

Biroul permanent a aprobat suplimentul la ordinea de zi a ședințelor plenare ale Parlamentului din perioada 18-19 decembrie

sursa foto: parlament.md

Astfel deputații urmează să examineze patru proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat emis de Parlament, este vorba de proiectele de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni; delimitarea regimului de antrepozit și de producție în zonele libere; regimul explozivilor de uz civil, precum și proiectul de modificare a Codului contravențional, care vizează activitățile comerciale cu dispozitive ilicite. În ordinea de zi se regăsește și proiectul de lege care prevede plafonarea salariilor conducătorilor unor autorități publice autonome.

Deputații vor examina în prima lectură proiectele care prevăd prevăd simplificarea modului de desfășurare a afacerilor, precum și sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și a procuraturii și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție.

De asemenea, vor examina proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi a Ulianei Bădărău și proiectul cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova.

