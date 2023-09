La ce a servit voucherul cultural acordat tinerilor

1773 de tineri s-au înregistrat în programul naţional „Voucher cultural”, de la demararea proiectului, în noiembrie 2022. În acest scop, din bugetul de stat s-au alocat peste 1 milion de lei. Marea parte a sumei a fost investită în procurarea cărților, iar cealaltă parte a fost folosită pentru procurarea biletelor la spectacole de teatru, concerte și cinema.

,,Aș fi vrut să merg la teatru sau la unele expoziţii, însă drumul până la Chișinău este lung. De aceea, am dat preferinţă cărţilor. De toată suma am dat comandă de cărţi. Pentru prima dată mi-am comandat atât de multe, 8 cărţi deodată. Despre unele citisem multe recenzii și doream cu tot dinadinsul să le citesc, însă mi se păreau cam scumpe. Mie îmi place să citesc și le recomand și celorlalți să o facă, indiferent de vârsta pe care o au” – zice Olga, elevă în clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă”, satul Cocieri.

„Cu voucherul cultural mi-am luat bilete la SummerFest. Niciodată nu am fost la acest festival, deoarece biletele sunt scumpe, iar părinţii nu voiau să îmi dea bani pentru ele. Anul acesta am fost și eu și a fost super. Mi-au mai rămas în cont 300 de lei. Cred că o să dau comandă de niște cărţi: „Tată bogat-tată sărac” sau ceva de genul acesta. Păcat că voucherul se oferă doar o dată. Vreau și la anul la SummerFest” – spune Adrian, absolvent al Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă”, satul Cocieri.

„Pe Iticket mi-am luat bilet la un master-class de desen pe sticlă. Nu mă așteptam să mă atragă atât de mult. Mi-am dat comandă de materialele necesare și vreau să îmi fac un mic atelier acasă. Așa mi-am descoperit un nou hobby” – destăinuie Daniela, studentă anul III la Centrul de excelenţă în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo”.

Tinerii pot intra în posesia unui voucher în baza semnăturii digitale, fiind eligibili în intervalul de timp din ziua împlinirii vârstei de 18 ani și până în ziua împlinirii vârstei de 19 ani. Totuși, pe lângă norocoșii care au reușit să își valorifice voucherul cultural, sunt și unii tineri care nu s-au încadrat în timpul stabilit.

Cristian, student în anul III la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, recunoaște că a ratat posibilitatea de a-și activa voucherul: „Când a fost dat start proiectului, deja aveam 18 ani. Ziua mea e în mai și credeam că mai am timp. Prin luna martie am decis să mă duc să-mi fac semnătura electronică, însă nu am putut, deoarece abonamentul era pe numele mamei. Trebuia să plec cu ea, dar ea nu prea avea timp liber. Deja după aniversarea de 19 ani, mama mi-a zis într-o zi să ne ducem la companie să-mi fac semnătura, însă era deja prea târziu.”

De vouchere culturale în valoare de 1000 lei pot beneficia toţi tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și deţin o semnătură digitală, care este folosită pentru autentificare. Pentru a o obţine, trebuie să se adreseze la operatorii de telefonie mobilă. Voucherul este electronic și se folosește doar online, pe platforme specializate în vânzarea biletelor sau pe site-urile librăriilor.

Otilia Vîrlan, stagiară „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.