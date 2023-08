La 2 septembrie, tinerii din raionul Dubăsari sunt chemați să facă un plan de acțiuni

La 21 iunie 2023 participanții la Forumul Raional al Tinerilor din raionul Dubăsari 2023, desfășurat la Coșnița, au analizat rezultatele sondajului lansat de Consiliul Raional al Tinerilor din Dubăsari privind necesitățile tinerilor. Ulterior, în cadrul a patru ateliere de lucru, au identificat soluțiile pentru aspectele ce țin de: „Comportamentul deviant al tinerilor – Discriminare, Bullying, Criminalitate”, „Participarea Tinerilor. Oportunități pentru tineri”, „Orientarea în carieră a tinerilor” și „Educația pentru Sănătate”. Au elaborat și o Rezoluție în cadrul acelui eveniment.

Dat fiind că vacanța și perioada concediilor s-a încheiat, la 2 septembrie, 2023 începând cu ora 9:30, sunt așteptați iarăși, în zona de odihnă „Memories Park”, în s. Coșnița, r. Dubăsari, pentru a sistematiza informațiile obținute în cadrul Forumului și pentru a elabora un plan de activitate pe baza soluțiilor propuse în cadrul lui.

Andreea Curbet zice că ar fi bine să definitivăm un plan de acțiuni, concret ce ar include: proiecte, evenimente, tabere de sezon, inițiative, concursuri, premii…

Ion Tataru, un alt participant, a spus că vrea să aibă un loc de muncă, dar la fel și să se evidențieze ca tânăr implicat și activ.

Per ansamblu, toți tinerii participanți la Forum își doresc să depășească provocările referitoare la dezvoltarea personală, angajarea în câmpul muncii, lansarea unei afaceri. Modul sănătos de viață, găsirea soluțiilor pentru comportament deviant, îmbunătățirea calității serviciilor publice și implicarea tinerilor rămân, de asemenea, pe agenda tinerilor dubăsăreni.

Consiliul Raional al Tinerilor din raionul Dubăsari invită tinerii din raionul Dubăsari să se implice și să fie prezenți la acest eveniment, la 2 septembrie, pentru a putea fi martori și pentru a putea participa în procesul decizional.

Adelina Ciudin, stagiară „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.