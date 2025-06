Judecătoria Criuleni va fi condusă ad interim de către Alina Arapu-Buțco

În cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 3 iunie 2025, au fost aprobate remanieri la conducerea Judecătoriei Criuleni.

Astfel, CSM a aprobat cererea de demisie din funcția de judecător a magistratului Alexandru Motricală, depusă de dumnealui la data de 21 mai. Totodată, CSM a constatat că odată cu demisia dlui Motricală, încetează și interimatul acestuia în calitate de vicepreședinte al instanței. Cererea sa a fost acceptată, iar odată cu asta Alexandru Postica, membru al Consiliului, a solicitat ca CSM să examineze o nouă candidatură pentru funcția de președinte interimar al judecătoriei. „Ținând cont că s-a examinat, din rândul celor judecători care sunt, dna Alina Arapu-Buțco ar putea îndeplini această sarcină, până la organizarea noului concurs. Propun desemnarea acesteia în rolul de președinte interimar al instanței” – a spus Postica.

Cu 11 voturi „pro”, Alina Arapu-Buțco a fost numită președintă interimară a Judecătoriei Criuleni.

Conform datelor biografice publicate pe pagina Magistrat.md, Alina Arapu-Buțco a fost numită, pe un termen de 5 ani, judecătoare la Judecătoria Criuleni la 4 decembrie 2019, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1342-VII, în temeiul Hotărârii nr. 321/19 din 06 august 2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Alina Arapu-Buțco este angajată în sistemul judiciar din anul 2002, și a îndeplinit diferite funcții, până a fi ajuns magistrată, când a absolvit, în 2018, Institutul Național al Justiției.

Conform declarației sale de avere pentru anul 2024, magistrata a avut venit anual din salariul de judecător în mărime de 309504 lei. Familia acesteia mai declară cinci terenuri extravilane, toate dobândite în anul 2010, trei apartamente, inclusiv unul dobândit în anul 2022 prin programul de asigurare a judecătorilor cu apartamente la prețul preferiențial de 420 Euro per metru pătrat, achitat integral în 2023. Conform declarației de avere, depusă de Alina Arapu Buțco la 29 martie 2025, valoarea de piață a acestui apartament de 68,8 m.pătrați este de 58395.00 EUR, dar a plătit efectiv pentru el 28896.00 EUR. Familia judecătoarei mai declară două autoturisme: un Suzuki Swift (an. fab. 2020) în valoare de 179449 Lei, în proprietate din anul 2020, și un Suzuki SX4-SCross (an. fab. 2022) în valoare de 434238 Lei, în proprietate din anul 2023.

Noua președintă interimară nu a fost supusă procedurilor disciplinare.

Conform unui comunicat al Judecătoriei Criuleni, emis odată cu numirea unui nou președinte interimar, citat: „Judecătoria Criuleni își exprimă angajamentul ferm față de asigurarea continuității activității instituționale și garantarea actului de justiție în conformitate cu principiile de legalitate, imparțialitate și transparență.”

