Judecătoria Criuleni: Dosare mai multe, judecători mai puțini și alte provocări

Colaboratorii Judecătoriei Criuleni au prezentat raportul de activitate pentru anul 2025.

Documentul reflectă aspecte ce țin de activitatea judiciară și gestionarea stocului de dosare; gestionarea resurselor umane și financiare; accesibilitatea instituției, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și securitatea personalului; dotarea tehnică și digitalizarea activității.

În 2025, activitatea instanței s-a desfășurat într-un context marcat de schimbări instituționale și provocări administrative. Pensionarea președintelui Veaceslav Suciu și demisia adjunctului său Alexandru Motricală, transferul la Curtea de Apel a judecătorului A. Clevada au schimbat ritmul de muncă a instituției. Cu toate acestea, judecătorii și personalul instanței au asigurat continuitatea actului de justiție, gestionând responsabil volumul de dosare și menținând funcționalitatea instituției.

Raportul prezintă, de asemenea, dificultățile întâmpinate pe parcursul anului și prioritățile stabilite pentru perioada următoare, orientate spre consolidarea capacității instituționale, dezvoltarea profesională a personalului și îmbunătățirea accesului la justiție.

Moderatoarea ședinței șefa secretariatului instanței, Irina Sacara, și colegele ei Ana Tretiac, Silvia Boșcănean, Cristina Stavilă au prezentat detaliat activitatea instituției, amintind de îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de muncă, funcționalității spațiilor de lucru, optimizarea infrastructurii judiciare, sporirea vizibilității. Președinta interimară a Judecătoriei Criuleni dna Alina Arapu-Buțco spunea că în anul 2025 activitatea instanței s-a desfășurat într-un context marcat de schimbări instituționale și provocări administrative. Au plecat trei judecători și abia la 3 noiembrie a fost completat personalul. Cu toate acestea cei 6 judecători la sediul din Criuleni și 2 la cel din Ustia, Dubăsari și-au îndeplinit atribuțiile responsabil, chiar dacă au avut fiecare 1163 dosare de examinat, față de 658 în 2024. În mediu unui judecător i-au revenit lunat 97 dosare sau cu 42 mai multe decît în 2024.

Prezent la ședință președintele Consiliului Suprem al Magistraturii, dl Sergiu Caraman, zicea că a remarcat schimbările pozitive în infrastructura instanței: „Chiar de la intrare se vede o îmbunătățire a accesului în instanță (rampa, inscripția pentru persoanele nevăzătoare), dar și investiția în securizarea activității angajaților.” Spunea oaspetele și despre necesitatea constituirii Poliției Judiciare pentru intervenții operative și executarea încheierilor, dar acest lucru se discută deocamdată la nivel ministerial.

A remarcat președintele CSM îmbunătățirea stării de lucruri la capitolul reducerea stocului de dosare, dar și regresul la examinarea dosarelor de insolvabilitate. A mai atenționat asupra încadrării în termenul de prescripție și că toate dosarele mai vechi de 24-36 luni vor fi monitorizate. A amintit că dosarele de corupție se judecă în regim de urgență, că programul e-dosar trebuie utilizat mai insistent ca până în 2027 valorificarea lui să crească cu 15 %. A apreciat că Judecătoria Criuleni a început să fie mai vizibilă, inclusiv pe rețelele sociale.

Natalia Bondarenco, membră a CSM le-a spus celor prezenți că spre toamnă toți angajații instanțelor judiciare ar putea avea salarii majorate, că reducerea termenului de examinare a dosarelor este o condiție pentru procesul de aderare a RM la UE.

– Este foarte greu de prioritizat dosarele ce țin de constinciosul administrativ din mai multe considerente, inclusiv că nu am avut specializare, dar sperăm că în anul curent vom redresa situația. Este greu pentru că e dificilă și colaborarea cu primăriile, spre deosebire de APL de nivelul II. Ignoră citațiile, nu prezintă înscrisurile necesare…respectiv mai avem de lucrat cu APL. Avem vreo 10 cazuri ce țin de extragerea zăcămintelor minerale. Nisipurile sunt ale statului, dar pământul e al primăriei și apar conflicte și sunt cauze destul de complexe. Un dosar a ajuns și la CEDO… Majoritatea primăriilor nu au aprobate Planuri urbanistice,sunt multe cauze cu litigii de hotar, sunt oameni care nu au acte, au cu titluri provizorii și sunt suprapuneri mari… În unele localități abia acum se face măsurarea masivă și din cauza asta oamenii se adresează, le înțelegi durerea, dar nu ai cum să-i ajuți operativ, dar sperăm să găsim soluția… – spunea Alina Arapu-Buțco, președinta interimară a Judecătoriei Criuleni.

În ambele sedii ale Judecătoriei (Criuleni și Dubăsari), care au în raza de activitate 110 localități activează 63 persoane, iar bugetul executat în 2025 a fost de 14762,9 mii lei.

Pentru 2026 obiectivul principal al colectivului rămâne realizarea unui act de justiție eficient, echitabil și accesibil în beneficiul cetățenilor și al statului de drept.

Visul de a avea un Palat al justiției la Criuleni încă nu s-a spulberat, dar realizarea lui depinde de disponibilitatea Primăriei de a aloca terenul necesar pentru construcția edificiului conform statutului de judecătorie-model.