Jubiliarii de aur ai Hîrtopului Mare (foto)

Satul Hîrtopul Mare și-a serbat 530 de ani de la prima atestare documentară în sursele istorice. Ziua satului, organizată cu acest prilej, a fost centrată pe oamenii care au făurit trecutul și prezentul satului Hîrtopul Mare și celor ce muncesc azi pentru a lăsa copiilor lor o vatră cu de toate.

Un moment mai potrivit pentru a omagia cele 7 cupluri de hârtopeni, ajunși la nunta de aur și chiar peste această dată, nici că s-a putut! Organizatorii i-au așteptat în centrul spațiului dedicat sărbătorii din fața casei de cultură renovate recent cu o vază cu dulciuri și un pahar de vin, iar ei au venit, ca în tinerețe, fiecare cu alaiul său, unii chiar și cu nașii de cununie însemnați cu prosoape tradiționale, în marșul și aplauzele consătenilor. Gherciu Fiodor și Ana, Ursachi Petru și Nina, Busuioc Gheorghe și Vera, Epuri Gheorghe și Lidia, Ureche Gheorghe și Parascovia, Catîrău Gheorghe și Iulia, precum și cuplul Coșneanu Nicolae și Claudia, care au împlinit 55 de ani de căsnicie, s-au aranjat în văzul lumii, după care au fost invitați, cu tot cu oaste, să se prindă în „jocul cel mare”. A urmat îndemnul „amar la tineri” și exclamațiile din mulțime „Oppaa!”, după care jubiliarii de aur au ascultat felicitarea secretarei consiliului comunal, Natalia Rotaru.

„Ați trăit împreună jumătate de secol, ați împărțit bucuriile și necazurile. Începutul vieți conjugale a Dvs a coincis cu o perioadă de reconstituire a țării noastre. De 50 de ori au înflorit și au căzut florie pomilor în viața Dvs. Vă mulțumim pentru aportul Dvs adus societății, pentru mâinile bătătorite, pentru copiii pe care i-ați îngrijit și lăsat societății. Vă dorim putere și răbdare să-i educați pe nepoței, ca să rămână buni urmași, păstrători de tradiții de familie” – spunea secretara.

„Vă felicităm, vă dorim sănătate și să vă bucurați deja de succesele nepoților. Cu acest prilej primăria vine cu un mic suport financiar și diplome acordate „în semn de apreciere și respect pentru cei 50 de ani petrecuți împreună în iubire, răbdare, înțelegere și devotament. Această diplomă celebrează nu doar o poveste de dragoste, ci o viață construită împreună, cu momente frumoase, greutăți depășite și o familie clădită cu suflet”. La mulți ani împreună în continuare!” – a menționat primara comunei Eugenia Anghelici.

Rudele s-au apropiat de cuplurile omagiate și le-au adresat felicitări, le-au înmânat flori și mici cadouri. Medicul Lidia Covalciuc, aflată în alaiul nașilor săi de cununie, Gheorghe și Parascovia Ureche, le-a adresat felicitări tuturor, cu dedicare specială nașilor – „Să ne fiți sănătoși, dragii noștri și să ne fiți un exemplu pentru noi toți!” Un alt consătean, din poziția de naș, și-a felicitat finii Gheorghe și Vera, după cum a remarcat, a doua oară în viață, dar de data asta cu ocazia nunții de aur, și le-a dorit împlinirea tuturor dorințelor, iar celor ce sunt omagiați la anul – să ajungă și ei cu bine la așa moment frumos.

Vera Busuioc, una dintre miresele zilei, a spus că sentimentele cu care a ajuns la aniversarea a 50-a a căsătoriei sunt mândria și bucuria. Degrabă va face 70 de ani ea, el – 75. Au reușit să crească 3 copii și să se bucure de 7 nepoți, „o armată întreagă”, după cum s-a exprimat femeia. A mai adăugat în palmares 6 fini de cununie și mulți fini de botez, așa că apelativele „nana” și „nanul” le aud destul de des, că are cine le deschide ușa. Gheorghe Busuioc adaugă că este mândru că cei trei copii au reușit să facă studii superioare, că sunt oameni la locul lor, că sunt patrioți – toți se află în țară, că vorbește cu nepoții în limba natală. Soții Busuioc au lucrat prisăcari la viața lor, începând cu anul 1963 și până în 2000, până la destrămarea colhozului.

Nina Ursachi, după momentul festiv, a rămas singură la sărbătoare, or, sănătatea consortului nu i-a permis să se mai distreze. Femeia spune că are o fiică, de la care neamul s-a prelungit cu două nepoate, o strănepoată și un strănepot, iar ca să comunice cu ei se vede nevoită să deslușească și un pic de portugheză. „A fost interesantă viața noastră, veselă, am avut de toate ce ne-a trebuit. Am cununat trei fini, am botezat vreo sută de copii. Soțul a lucrat 33 de ani tractorist. Eu am lucrat 24 de ani la fabrica de tutun de la Dubăsari, pe loc, în sat – uscam tutunul, apoi 16 ani la grădiniță, bucătăreasă. Sănătate mai puțină avem, dar în rest, avem ce ne trebuie” – spune Nina Ursachi.

Întrebați de secretul căsniciei lor de durată, Vera Busuioc a zis că a respectat urarea auzită de la o femeie bătrână la nunta din tinerețe: „răbdarea pe rând”. Soțul său o completează: „răbdarea, răbdarea și dragostea”, rețetă cu care a fost de acord și Nina Ursachi: cu acestea se trece peste toate în viață. În tinerețe au ținut și vaci, și oi, s-au zbătut să aibă de toate, iar acum își doresc numai sănătate, ca să se bucure și de alte momente frumoase în familiile lor.

S. Cernov

În imagine: omagiații de aur ai satului Hîrtopul Mare. 21 septembrie 2025; sărbătoriții și alaiurile lor de „nuntă de aur”