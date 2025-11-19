Social

Joi, zi de doliu în memoria neînfricatului Ilie Ilașcu

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 19 noiembrie 2025
11 1 minut pentru citire
Președintele Republicii Moldova, dna Maia Sandu, a semnat decretul prin care declară ziua de joi, 20 noiembrie, 2025 – Zi de doliu național.
Pe pagina sa Președintele scrie: „Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. Un om față-n față cu un stat agresor. Care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat – ci a rămas liber, cu lupta curată și vorbele demne. Toți cei care l-au respectat pot să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, între orele 10:00–13:00.
Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate. În cei 9 ani de detenție ilegală, a fost torturat, amenințat, a trecut prin execuții simulate cu gloanțe oarbe pentru a-l dărâma. Dar el nu și-a trădat țara. Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independența Republicii Moldova și va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor.
Important este să transmitem lecția lui de patriotism și către generațiile tinere. Sacrificiile lui să rămână în memoria noastră și să ne ofere, în momentele de cumpănă – acea credință, atât de necesară, în puterea neamului de a-și construi destinul.
Ilie Ilașcu, care va  rămâne în amintirea tuturor ca Omul Curajului ,Rezistenței, Independențeii si Demnității-un adevarat patriot al neamului romanesc,  s-a stins la 73 de ani și va fi înmormântat la cimitirul Belu din București.
Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 19 noiembrie 2025
11 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Schimb de experiență, pentru noi idei și deprinderi practice valoroase

19 noiembrie 2025

Societățile pe acțiuni „Drumuri” au intervenit pe trasee cu sare și utilaje de deszăpezire

19 noiembrie 2025

Spune-ți și tu părerea!

19 noiembrie 2025

159 tineri specialiști vin să fortifice colectivele medicilor din țară. Cinci ajung în r. Criuleni

18 noiembrie 2025
Back to top button