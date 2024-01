Joc amical la tenis între Holercani și Molovata

În ziua de trei ianuarie 2024 s. Molovata a găzduit o competiție amicală la tenis, desfășurată la inițiativa antrenorilor Sergiu Porubin și Alexei Morarenco. A fost o primă întâlnire menită să pună în valoare acest gen de sport.

Iată ce ne-a povestit domnul Sergiu Porubin despre acest joc minunat:

– După ce am făcut competiția de tenis în incinta Casei de Cultură Holercani, un coleg de al meu de la școala sportivă din Molovata m-a contactat și mi-a propus să organizăm o mică întrecere între jucătorii de la Molovata și Holercani. Eu i-am luat pe cei mai buni din sat, care joacă tenis, și am plecat. Alexei Morarenco are o grupă de băieți care deja a 2-lea an frecventează secția de tenis. Joacă bine, sunt pregătiți și nu au avut frică să se confrunte cu maturii. Chiar dacă a fost diferență de vârstă între jucători, nu cred că a fost vreo problemă pentru că vârsta nu contează când știi a mânui paleta. Sunt și la Molovata maturi care joacă foarte bine tenis, doar că ei se duc la antrenament numai vinerea, pentru că pe parcursul săptămânii sunt la muncă. A fost o întâlnire amicală, care a generat emoții pozitive tuturor, căci dacă nu participi la competiții pierzi interesul pentru orice probă sportivă.

Bucuroși de posibilitatea de a-și demonstra măiestria, tenismenii holercăneni își doresc să concureze cu bărbați de vârsta lor.

– Inițiativa a venit de la Sergiu Porubin, dumnealui se cunoaște cu domnul antrenor de la Molovata și s-au înțeles să facă un fel de turneu amical între satul Holercani și Molovata. Am jucat cu elevi, care pentru vârsta lor aveau o pregătire bună. A fost foarte interesant și am rămas mulțumit și de scor. Am convenit să se mai organizeze așa întreceri, dar deja cu maturii. Domnul antrenor de la Molovata a spus că o să adune adulții într-o zi, când o să fim disponibili, la o amicală .– a povestit Petru Sîrbu.

– Adversarii erau destul de puternici, am jucat 4 runde, din care 3 am câștigat și una am pierdut-o. Cu siguranță asemenea competiții sunt binevenite, stimulează interesul pentru joc și aș dori să fie organizate mai des și cu participarea maturilor – a spus Andrei Sîrbu.

Antrenorul Alexei Morarenco spune că tenisul este cea mai populară probă sportivă la Molovata, atât în rândul tinerilor, cât și a adulților.

– Participăm la mai multe competiții, suntem cunoscuți și la nivel național. Am observat că după întreceri crește moralul jucătorilor, indiferent de scor. La fel și întâlnirea amicală cu holercănenii i-a mobilizat pe juniori și deja așteptă returul ca să pună în practică experiența. Cred că tot la noi va avea loc, pentru că dispunem de echipament bun, de care nu găsești în orice sat.

Ionela Chiriac, stagiara redacției „Est-Curier”