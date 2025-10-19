Jaf fulger la Louvre: hoții au furat bijuterii „inestimabile” în doar câteva minute

Duminică, 19 octombrie 2025, Louvre-ul din Paris a fost evacuat și închis după un raid extrem de bine organizat în Galeria Apollon, sala care găzduiește Bijuteriile Coroanei Franței. Potrivit relatării The Guardian, o echipă de 3-4 suspecți, descrisă de autorități drept „experimentată”, a folosit un camion, o nacelă și un polizor pentru a forța o fereastră din zona aflată în lucrări, a spart două vitrine și a fugit în aproximativ 7 minute cu bijuterii de valoare „inestimabilă”. Nu au fost raportate răniți, iar ancheta este în curs, imaginile CCTV fiind analizate.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a calificat furtul drept „un jaf major” și a sugerat posibile legături cu bande cunoscute, în timp ce ministrul Culturii, Rachida Dati, a confirmat incidentul și faptul că muzeul a fost închis pentru restul zilei. O piesă a fost găsită ulterior în exteriorul muzeului, iar poliția caută în continuare suspecții.