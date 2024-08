Izbișteanul Ilie Sprîncean reprezintă România la olimpiada de la Paris

Echipa de canoiști moldoveni, Ilie Sprincean și Oleg Nuța, au acces miercuri, 7 august, în semifinale la canoe dublu, pe distanța de 500 m.

Ilie Spincean și Oleg Nuță au terminat cursa din sferturi pe locul 2, după Brazilia. Au fost nemulțumiți de timp, 1:40.00, or, spuneau că acasă, la Snagov, au fost mult mai rapizi.

Pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român cei doi canoiști au declarat: ”Când am ajuns în start, la serii, parcă au venit toate peste noi, am plecat prea tare din start și țopăia barca. Acum am încercat cu o frecvență mai mică și am mers mai bine!”, povestește Ilie. ”Eram puțin dezamăgit de dimineață, să fiu sincer, nu e ceea ce ne reprezintă pe noi, nu e ceea ce am muncit acasă, a fost o amestecătură de emoții!”, confirmă Oleg.”

Cursa de semifinală va avea loc vineri, 9 august, iar sportivii au decalat că sunt determinați să tot de pot ca să atingă scopul, de a avea o medalie olimpică.

Sprîncean și Nuță au obținut calificarea pentru JO de la Paris după ce au obținut locul 6 în finala probei de canoe dublu masculin pe 500 metri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania), în iulie 2023.

Ilie Sprîncean, născut la Izbiște, Criuleni, a relatat într-un interviu pentru cititorii Est-Curier, în 2016, că visul său, ca și a oricărui alt sportiv de carieră, este o medalie olimpică. Către momentul interviului, echipa Sprincean- Nuță reprezenta Republica Moldova și deja de șase ani consecutiv era premiantă în campionatele naţionale şi europene la cinci distanţe la kaiac-canoe. Canoiștii nu s-au calificat atunci pentru olimpiada din Tokio, în schimb la Paris, după ce au schimbat țara, au ajuns în semifinală.

Ilie Sprîncean a fost desemnat „Omul anului 2014” în raionul Criuleni, pentru performanțele sale sportive, iar în 2017 autoritățile raionale i-au acordat și titlul de „Cetățean de onoare al raionului Criuleni”, remarcând calitatea sa de campion mondial și european, canoe, și pentru promovarea imaginii raionului Criuleni pe plan național, mondial și european.