„Ivan Vasilievici își schimbă profesia” rulează fără restricții

Informația distribuită în presa din Federația Rusă, potrivit căreia pe teritoriul Republicii Moldova ar fi fost interzis filmul artistic de producție sovietică ”Ivan Vasilievici își schimbă profesia” („Иван Васильевич меняет профессию” e un fals.

Potrivit art. 17 alin. (4) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale – Protejarea spațiului audiovizual national -, furnizorii de servicii media nu vor difuza, iar distribuitorii de servicii media nu vor retransmite programe audiovizuale de televiziune și de radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care au fost produse în alte state decât statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, Canada și statele care au ratificat Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră, cu excepția filmelor și a emisiunilor de divertisment care nu au un conținut militarist.

Anume aceste prevederi legale sunt invocate în avertizările afișate pe ecrane TV, ale căror poze sunt tirajate de rând cu informația falsă privind o pretinsă interzicere a operei de cinema vizate. Astfel de mesaje apar pe ecranele televizoarelor doar în urma deciziei distribuitorilor de servicii media audiovizuale (operatorilor de cablu), în situațiile în care aceștia consideră că un anumit conținut retransmis ar cădea sub incidența restricțiilor legale citate supra.

Autoritățile guvernamentale, precum și autoritatea națională de reglementare a audiovizualului nu intervin sub nicio formă în acest proces, nu cenzurează conținutul editorial și nici nu blochează difuzarea acestuia, ci doar monitorizează respectarea legislației audiovizuale, din momentul apariției în emisie a unui anumit conținut.

O singură imagine ce ilustrează mesajul unei așa-zise prohibiții a filmului menționat nu este suficientă pentru a conferi veridicitate informației apărute în spațiul mediatic rusesc.

În plus, nu este exclusă nici situația în care înșiși distribuitorii au admis o eroare în ce privește difuzarea unui atare anunț.

Cazul în discuție este foarte similar cu cel din anul trecut, când, cu foarte puțin timp înainte de scrutinele din toamna precedentă, la fel s-a vehiculat o presupusă interzicere în Republica Moldova a filmului de animație ”Смешарики”.

Consiliul Audiovizualului califică aceste fumigene, trase la indigo, ca fiind tentative de inoculare la nivelul percepției publice a ideii că, în statul nostru, ar fi cenzurat și interzis conținutul media/audiovizual în limba rusă sau de origine rusească, în dorința de a alimenta o falsă atitudine rusofobă în rândurile societății. Or, grilele de programe ale distribuitorilor de servicii media, care operează pe teritoriul Republicii Moldova, conțin o ofertă destul de generoasă de posturi/programe în limba sau de proveniență rusă, anunță Serviciul comunicare și relații externe.