Iurie Roșca a obținut reducerea termenului de detenție

Deși la 22 septembrie 2025 avocatul fostului lider al Partidului Popular Creștin Democrat și vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, Iulian Rusanovschi, a depus o cerere la Curtea Supremă de Justiție, solicitând strămutarea examinării recursului la o instanță egală în grad, la 25 septembrie 2025 Curtea de Apel Chișinău a confirmat condamnarea lui Iurie Roșca pentru trafic de influență, reducându-i pedeapsa de la șase la patru ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis.

Decizia este executorie, dar poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Potrivit procurorilor, cazul vizează o faptă din anul 2009, când fostul oficial – care a ocupat anterior și funcția de viceprim-ministru – ar fi cerut un milion de euro de la administratorul unei companii. În schimb, acesta ar fi promis că poate influența o decizie favorabilă la Curtea Supremă de Justiție într-un litigiu economic.

Instanța a decis și confiscarea a 227.000 de dolari din conturile condamnatului, echivalentul unei sume identificate în proces, și a menținut sechestrul asupra bunurilor sale.

Sentința inițială, pronunțată în luna august de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), prevedea șase ani de detenție într-un penitenciar semiînchis. Până la rămânerea definitivă a sentinței lui Iurie Roșca i-a fost aplicată măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara, dar acesta, conform surselor, a plecat deja din Republica Moldova.



Termenul executării pedepsei urmând a fi calculat din data reținerii acestuia.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.