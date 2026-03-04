Social

ÎS Bacul Molovata încă nu și-a reluat activitatea pentru pasageri

Aeroglisorul de la ÎS Bacul Molovata a fost pus în funcțiune. În ziua de 2 martie 2026 oficiali de la Chișinău în persoana Vicepremierul pentru Reintegrare dl. Valeriu Chiveri și angajații Biroului de Reintegrare, însoțiți de parlamentarul Roman Roșca au ajuns cu ajutorul lui la evenimentele de comemorare a combatanților căzuți pentru integritatea țării. Deputatul Roman Roșca a făcut chiar și un video de pe ambarcațiune, dar aceasta nu înseamnă reluarea navigării pe Nistru, deși, auzind zgomotul ambarcațiunii, mai multă lume s-a bucurat, crezând că transportul naval reiea activitatea pentru pasageri.

Șeful BAC Molovata, dl Vitalii Carpov a declarat pentru „Est-Curier” că: „Deocamdată aeroglisorul face curse doar de urgență, căci nu este prea solicitat. Oamenii se descurcă, iar agenții economici nu mai au impedimentele de altă dată  la trecerea pe la Dubăsari.

Sperăm până la sfârșitul lunii martie să reluăm activitatea obișnuită a feribotului, dar deocamdată mai avem gheață pe Nistru, chiar dacă aceasta a început a se subția și rupe. Recent au fost efectuate și  lucrări de spargere a gheții, dar deocamdată atenționăm pescarii și persoanele care se află în apropierea apei că gheața este instabilă și prezintă pericol sporit, respectiv rugăm  să evite deplasarea pe gheață. Noi suntem gata de lucru, așteptăm doar timpul favorabil. Siguranța este prioritară pentru toți .”

Amintim că traversarea râului Nistru asigurată de IS Bac Molovata a fost sistată, din cauza condițiilor meteo nefavorabile transportului naval, la 14 ianuarie 2026.

