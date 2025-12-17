Finanțe

Investiții europene în afacerile locale: rezultatele EU4Moldova, prezentate la evenimentul dedicat antreprenorilor

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 decembrie 2025
10 1 minut pentru citire
Foto: ODA

Producătorii locali din Republica Moldova care au beneficiat de sprijin financiar și consultativ prin programul EU4Moldova: Comunități Locale au fost aduși în prim-plan în cadrul evenimentului „Parteneriate pentru consolidarea antreprenoriatului”, unde au fost prezentate rezultate, cifre de impact și exemple de bune practici în dezvoltarea afacerilor la nivel local și rural.

Programul, lansat oficial pe 5 octombrie 2022, este susținut de Uniunea Europeană și partenerii săi (Germania, Austria, Polonia) și vizează consolidarea dezvoltării locale, îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea antreprenoriatului rural. Bugetul total al inițiativei este de peste 25 milioane de euro și se implementează până în decembrie 2025. 

Indicatori de impact ai programului:

  • Peste 26 000 de cetățeni au beneficiat de îmbunătățiri ale serviciilor publice locale și infrastructurii esențiale, inclusiv acces la apă, canalizare și servicii moderne. 
  • 35 de instituții publice (școli, grădinițe, centre de sănătate și cultură) conectate la rețele noi sau modernizate. 
  • În cadrul programului se preconizează implicarea a minimum 200 de comunități rurale, implementarea a 250 de intervenții locale și crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă non-agricole, precum și 80 de afaceri noi sau extinse.
  • Peste 13 instituții de învățământ profesional-tehnic au fost sprijinite prin dezvoltarea curriculumului și echipamente moderne pentru formarea profesională a tinerilor.

Evenimentul „Parteneriate pentru consolidarea antreprenoriatului” a evidențiat atât rezultatele obținute de producătorii locali beneficiați de consultanță și finanțare, cât și oportunitățile de dezvoltare continuă prin instrumentele puse la dispoziție de proiect. Reprezentanții acestora au subliniat rolul sprijinului oferit în creșterea vizibilității produselor locale și în facilitarea accesului pe piețele locale și regionale.

Inițiativa face parte din eforturile Uniunii Europene de a stimula competitivitatea economică, locurile de muncă și participarea activă a comunităților, contribuind totodată la o dezvoltare rurală durabilă în Republica Moldova.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 decembrie 2025
10 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Nu ratați ultima zi de plăți bugetare

11 decembrie 2025

Sărbătorile și aprecierea costă

8 decembrie 2025

Digitalizare pentru o agricultură competitivă

20 noiembrie 2025

Norma rezervelor obligatorii în MDL și valută neconvertibilă a fost diminuată

6 noiembrie 2025
Back to top button