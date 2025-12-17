Investiții europene în afacerile locale: rezultatele EU4Moldova, prezentate la evenimentul dedicat antreprenorilor

Producătorii locali din Republica Moldova care au beneficiat de sprijin financiar și consultativ prin programul EU4Moldova: Comunități Locale au fost aduși în prim-plan în cadrul evenimentului „Parteneriate pentru consolidarea antreprenoriatului”, unde au fost prezentate rezultate, cifre de impact și exemple de bune practici în dezvoltarea afacerilor la nivel local și rural.

Programul, lansat oficial pe 5 octombrie 2022, este susținut de Uniunea Europeană și partenerii săi (Germania, Austria, Polonia) și vizează consolidarea dezvoltării locale, îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea antreprenoriatului rural. Bugetul total al inițiativei este de peste 25 milioane de euro și se implementează până în decembrie 2025.

Indicatori de impact ai programului:

Peste 26 000 de cetățeni au beneficiat de îmbunătățiri ale serviciilor publice locale și infrastructurii esențiale, inclusiv acces la apă, canalizare și servicii moderne.

35 de instituții publice (școli, grădinițe, centre de sănătate și cultură) conectate la rețele noi sau modernizate.

În cadrul programului se preconizează implicarea a minimum 200 de comunități rurale, implementarea a 250 de intervenții locale și crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă non-agricole, precum și 80 de afaceri noi sau extinse.

Peste 13 instituții de învățământ profesional-tehnic au fost sprijinite prin dezvoltarea curriculumului și echipamente moderne pentru formarea profesională a tinerilor.

Evenimentul „Parteneriate pentru consolidarea antreprenoriatului” a evidențiat atât rezultatele obținute de producătorii locali beneficiați de consultanță și finanțare, cât și oportunitățile de dezvoltare continuă prin instrumentele puse la dispoziție de proiect. Reprezentanții acestora au subliniat rolul sprijinului oferit în creșterea vizibilității produselor locale și în facilitarea accesului pe piețele locale și regionale.

Inițiativa face parte din eforturile Uniunii Europene de a stimula competitivitatea economică, locurile de muncă și participarea activă a comunităților, contribuind totodată la o dezvoltare rurală durabilă în Republica Moldova.