Investiții directe în siguranța oamenilor

Inaugurarea recentă a postului de pompieri și salvatori voluntari din satul Scoreni, raionul Strășeni, este o mărturie a investițiilor europene în securitatea și bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova prin modernizarea infrastructurii de intervenție. În rezultat echipa locală de salvatori beneficiază acum de condiții mai bune.

Lucrările de renovare au inclus construirea unei camere de odihnă, a unei băi, a unui bloc sanitar, precum și amenajarea unei spălătorii pentru echipamente și uniforme.

De asemenea, au fost modernizate spațiile de depozitare și au fost create facilități esențiale pentru activitatea zilnică a pompierilor voluntari.

„Aveam o echipă formată din 12 pompieri voluntari instruiți, o autospecială donată și o boxă pentru aceasta, dar lipseau în totalitate condiții adecvate pentru pompierii noștri. Odată cu acest proiect, postul și-a sporit eficiența și va deservi aproape 9.000 de persoane, nu doar din Scoreni, dar și din Malcoci, Nimoreni și Condrița,” a spus Svetlana Tabacari, primarul satului Scoreni.

„Pentru Ministerul Afacerilor Interne, dezvoltarea serviciilor voluntare reprezintă o direcție clară a politicii noastre de siguranță publică. Comunitățile care se implică direct în protecția locală sunt comunități mai puternice, mai unite și mai rezistente. Împreună construim o Moldovă mai sigură, în care oamenii știu că ajutorul vine repede și vine din partea celor care le sunt aproape”, a menționat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

De renovări similare au beneficiat și localitățile : Mereni, Sireți, Larga, Răzeni, Cărpineni, Tomai, Lalova, Geamăna și Scoreni. Acestea au fost selectate în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.

„Voluntarii din localitățile rurale sunt adesea primii care intervin în situații critice. Misiunea noastră este să le oferim condițiile și resursele necesare pentru a-și îndeplini misiunea eficient și în siguranță,” a menționat Tomasz Horbowski, director Solidarity Fund PL în Moldova.

Prin acest proiect, Uniunea Europeană sprijină construcția a 10 posturi noi de pompieri și salvatori voluntari, renovarea a 9 posturi existente și dotarea a 35 de unități cu echipamente avansate de protecție. Investiția totală pentru aceste activități depășește 44 de milioane de lei.

„Investițiile în posturile de pompieri voluntari reprezintă i. Comunitățile rurale au nevoie de infrastructură funcțională și echipe pregătite, iar noi rămânem dedicați sprijinirii acestor eforturi,” a adăugat menționat Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko.