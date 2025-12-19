Educaţie

Investiții de 253 mii euro la Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni 

Foto-credit: Livada Moldovei

Fuzionarea Universității Agrare cu Universitatea Tehnică din Moldova nu a stopat procesului de modernizare a infrastructurii didactice și de cercetare din domeniul agricol. La Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni a fost livrată recent o combină pentru cereale, dotată cu două headere, care permit recoltarea grâului, porumbului și florii-soarelui.

Urmează livrarea unei semănători no-till, menită să sprijine instruirea practică și aplicarea tehnologiilor moderne de agricultură conservativă. Valoarea totală a acestor achiziții se ridică la circa 253 mii euro. 

Stațiunea dispune de 570 de hectare de terenuri agricole. În cadrul ei activează un lot demonstrativ de 27 hectare, unde sunt testați 51 de hibrizi de porumb de la toți distribuitorii din Republica Moldova,  sunt 7 hectare cultivate prin tehnologia no-till, aflate în proces de conversie spre agricultura conservativă.

În primăvara 2025 au fost  plantate 4,8 hectare de viță-de-vie, cu 12 soiuri autohtone, în cadrul unui proiect investițional în valoare de 1 milion 379 mii euro.

Proiectul este finanțat de Guvernul Republicii Moldova, cu suportul Băncii Europene de Investiții, în cadrul Programului „Livada Moldovei”, implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Planurile investiționale ale instituției vizează și anul următor, când este preconizată înființarea unei livezi didactice cu o suprafață de 12 hectare. De asemenea, este planificată achiziționarea sistemelor de suport, protecție antigrindină și a infrastructurii de irigare pentru un total de 24 de hectare de plantații horticole.

