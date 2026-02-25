Întreruperi programate de energie electrică în raionul Criuleni

Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează consumatorii din raionul Criuleni că în perioada 25-27 februarie 2026, vor avea loc lucrări planificate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.

Intervențiile sunt parte a programului companiei de îmbunătățire a calității serviciilor de distribuție a energiei electrice și vor necesita deconectări temporare de curent pe adresele și în intervalele de timp stabilite conform graficului tehnic.

Locuitorii din zonele vizate sunt rugați să ia măsurile necesare pentru a evita eventuale inconveniente cauzate de lipsa temporară a energiei electrice.

Adresele exacte și orele de întrerupere:

25 Februarie:

s. Boşcana: str. Boşcana, Prunelor, s. Chetroasa: str. Chetroasa, D.Cantemir, s. Coşerniţa, s. Hruşova: str. Caişilor, Hruşova, Lămîiţei, Măcieşilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, s. Mărdăreuca: str. Mărdăreuca, Sfintul Lazăr parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Hîrtopul Mare: str. Hîrtopul Mare, Libertăţii parțial, în intervalul de timp între 09:20-11:00 pentru conectarea consumatorului nou

26 Februarie:

or. Criuleni: str. 31 August 1989, s. Boşcana: str. Boşcana 999, s. Coşerniţa, s. Oniţcani parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Boşcana: str. Boşcana 9600, s. Hruşova, s. Zăicana: str. Chişinăului, Cireşilor, Cişmelelor, Dacia, Independenţei, Izvoarelor, Învierii, Păcii, Salcîmilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tinereţii, Unirii, Zăicana parțial, în intervalul de timp între 08:00-10:00 pentru reconectarea consumatorului

s. Boşcana, s. Chetroasa: str. Chetroasa 9001, s. Ciopleni, s. Coşerniţa: str. Coşerniţa 9014, s. Cruglic: str. Cruglic 9035, s. Hruşova: str. Caișilor, Hrușova, Ion Neculce, Lămîiței, Ștefan cel Mare și Sfînt, s. Zăicana parțial, în intervalul de timp între 08:00-10:00 pentru lucrari de manevre operative de scurtă durata

27 Februarie: