Întreruperi programate de energie electrică în raioanele Criuleni și Dubăsari

Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează consumatorii din raioanele Criuleni și Dubăsari că în perioada 9-15 martie 2026, vor avea loc lucrări planificate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.

Intervențiile sunt parte a programului companiei de îmbunătățire a calității serviciilor de distribuție a energiei electrice și vor necesita deconectări temporare de curent pe adresele și în intervalele de timp stabilite conform graficului tehnic.

Locuitorii din zonele vizate sunt rugați să ia măsurile necesare pentru a evita eventuale inconveniente cauzate de lipsa temporară a energiei electrice.

Adresele exacte și orele de întrerupere:

9 martie

s. Boşcana: str. Boşcana, Prunelor, s. Chetroasa: str. Chetroasa, D.Cantemir, s. Coşerniţa, s. Hruşova: str. Caişilor, Hruşova, Lămîiţei, Măcieşilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, s. Mărdăreuca: str. Mărdăreuca, Sfintul Lazăr parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ciopleni: str. Ciopleni, Praga, Trandafirilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ciopleni: str. Ciopleni, Mihail Lermontov str-la, Veronica Micle, Ştefan cel Mare şi Sfînt, s. Hruşova parțial, în intervalul de timp între 13:00-18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Corjova: str. Corjova, Libertăţii parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Oxentea parțial, în intervalul de timp între 09:30-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Bălţata

s. Dolinnoe

s. Holercani

s. Sagaidac: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt

s. Valea Colonitei: str. Valea Coloniţei

s. Valea Satului

10 martie

s. Boşcana: str. Boşcana, Izvoarelor, Unirii parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Coşerniţa: str. Boris Glavan, Coşerniţa, Mihai Eminescu, Tinereţii, s. Oniţcani parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:30 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Hîrtopul Mare: str. Crucii, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Grigore Vieru, Hîrtopul Mare, Ion Creangă, Libertăţii, Mihai Eminescu, Mioriţa, Salcîmilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle, s. Izbeşte: str. Izbeşte 9010 parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Corjova: str. Corjova, Libertăţii parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ustia parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Corjova parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

11 martie

s. Corjova: str. Corjova, Libertăţii parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Corjova parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Izbişte: str. Izbişte 9999 (cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 06:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Corjova: str. Corjova 9025, s. Slobozia-Duşca parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

12 martie