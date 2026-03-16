Întreruperi programate de energie electrică în localitățile din raionul Criuleni

Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. anunță că, în perioada 16-22 martie 2026, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice în mai multe localități din raionul Criuleni.

În acest context, sunt posibile întreruperi temporare ale energiei electrice pe adresele și în intervalele de timp stabilite de companie.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta Serviciul Suport Clienți la numărul 022-43-11-11.

16 martie

or. Criuleni: str. Bul. Biruinţa, Doina, Ion Soltîs, Izvoarelor, Orgheevscaea, Orhei, Tineretului, Victoria parțial, în intervalul de timp între 15:00-17:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Bălăbăneşti: str. Bălăbăneşti 9041, s. Corjova: str. Corjova 1010, 9018, s. Dubăsarii Vechi: str. Dubăsarii Vechi 9041, 9042, 9082, 9999 (cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Corjova: str. Corjova, Libertăţii parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Izbişte parțial, în intervalul de timp între 09:00-10:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Mărdăreuca: str. Mărdăreuca, Sfintul Lazăr parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Zăicana: str. Izvoarelor, Învierii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Zăicana parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Sagaidacul de Sus parțial, în intervalul de timp între 11:20-13:00 pentru conectarea consumatorului nou

17 martie

s. Corjova: str. Corjova 9013, 9015, 9045, 9998, s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Corjova: str. Corjova, Libertăţii parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Corjova parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Micleşti parțial, în intervalul de timp între 09:30-11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Ciopleni: str. Ciopleni, Praga, Trandafirilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Măgdăceşti: str. Măgdăceşti 9040, 9044, 9508 parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Măgdăceşti: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Basarabiei, Burebista, Calea Liceului, Calea Orheiului, Cuza-Vodă, Dacia, Dimitrie Cantemir, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Dumitru Matcovschi, Eugen Doga, Flutura, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Ion Iachir, Ion Neculce, Lev Tolstoi, Magdiciu Petre, Maria Cibotari, Măgdăceşti, Mihai Eminescu, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Mitropolit Varlaam, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Sulac, Orhei, Păcii, Răzeşilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tudor Arghezi, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, s. Porumbeni: str. Porumbeni 9041 parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

18 martie

or. Criuleni: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Oleg Coşevoi, Pobedî str-la, Păcii, Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:00-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Corjova: str. Corjova, Libertăţii parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Bălţata parțial, în intervalul de timp între 11:30-13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Bălăbăneşti: str. Bălăbăneşti 9017, 9030, 9045, 9054, 9056, s. Mălăieştii Noi: str. Mălăieştii Noi 9006 (cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Corjova: str. Corjova, Crucii, Culturii, I.Codiţa, Măslinilor, Ponoarelor, s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bălăbăneşti, s. Corjova: str. Corjova, Libertătii, Ponoarelor, s. Dubăsarii Vechi, s. Mălăieşti, s. Mălăieştii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Corjova parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

19 martie