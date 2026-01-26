Întreruperi în rețelele de distribuție deservite de Premier Energy Distribution, din cauza condițiilor meteo severe

Mai multe localități din centrul și sudul țării s-au confruntat astăzi cu întreruperi parțiale ale alimentării cu energie electrică, ca urmare a defecțiunilor produse în rețeaua de medie tensiune pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Potrivit informațiilor operative furnizate de Premier Energy Distribution, la ora 9:30, nouă localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă erau parțial deconectate de la sursa de energie. Echipele operative au fost mobilizate imediat pentru identificarea punctelor avariate și remedierea defecțiunilor.

Situația a evoluat pe parcursul zilei din cauza vântului puternic și a depunerilor de chiciură, în special în zonele de câmp deschis, unde conductoarele electrice sunt expuse direct intemperiilor. La ora 12:30, numărul localităților afectate parțial a crescut la 13, fiind vizate mai multe zone din centrul și sudul țării.

Reprezentanții companiei atrag atenția asupra riscurilor sporite generate de căderea conductoarelor electrice la sol și fac apel la populație să manifeste maximă prudență pentru prevenirea accidentelor.

Consumatorii sunt îndemnați:

să ocolească și să nu atingă cablurile electrice rupte sau căzute la pământ, precum și pe cele care atârnă suspect de pe piloni sau copaci;

să marcheze de la distanță locul unei eventuale rupturi de conductor și să asigure paza zonei până la intervenția electricienilor, pentru a limita accesul persoanelor și al animalelor domestice;

să nu intervină sub nicio formă în instalațiile electrice avariate;

să supravegheze copiii și să le explice regulile de securitate electrică în astfel de situații.

Echipele Premier Energy Distribution continuă intervențiile în teren pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în condiții de siguranță.

Orice incident trebuie semnalat de urgență operatorului de distribuție la numărul Serviciului 24h: 022 43 11 11 sau la numărul local indicat în factură.