Intoxicații, hipotermii, traume au dereglat cumpăna dintre ani

4926 solicitări, inclusiv la 766 copii a înregistrat Dispeceratul comun de urgență a IMSP CNAMUP în perioada 31 decembrie – 1 ianuarie 2026. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 1754 pacienți, dintre care 398 copii, au fost transportați la spital. Din totalul solicitărilor, menționăm că 209 au fost inutile și nu au corespuns criteriilor de urgențe medico-chirurgicale.
 Timp de 48 de ore, echipele AMU au acordat asistență medicală urgentă prespitalicescă în cadrul următoarele categorii de urgențe:
– 1040 cardiovasculare, inclusiv 17 cu sindrom coronarian acut
– 978 respiratorii, inclusive 531 infecții respiratorii virale acute
– 532 neurologice, inlusiv 45 accidente vasculare cerebrale
În această perioadă, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru 39 persoane cu urgențe infecțioase. Totodată, 32 solicitări au fost înregistrate pe motivul urgențelor toxice, inclusiv 11 pacienți cu intoxicație cu alcool, câte 6 cazuri intoxicații cu medicamente și monoxid de carbon.
A fost înregistrate și 3 intoxicații cu droguri.
Pe parcursul acestor zile, intervenția ambulanței a fost solicitată la 24 accidente rutiere produse pe traseele țării, în urma cărora au avut de suferit 32 persoane. Ulterior, 25 pacienți, dintre care 7 copii, cu diverse traumatisme au fost transportați la instituțiile medicale spitalicești pentru tratament specializat.
În aceeași perioada au fost deservite 13 pacienți cu diferite urgente generate de agenți fizici, chimici și de mediu, inclusiv: 7 combustii, 3 hipotermii, 2 cazuri de mușcături de animale și un caz de degerături.
