„Insula” Vasilievca (video)

Satul Vasilievca din r. Dubăsari este cel mai îndepărtat punct pe harta raionului Dubăsari aflat în jurisdicția autorităților constituționale ale Republicii Moldova, parte a primăriei Cocieri. Aflat la distanța de 25 km de or. Dubăsari, și la 28 km de Cocieri, satul cu cca 180 de locuitori rezidenți, conform datelor primăriei, se află la o distanță de aproximativ 10 km de granița cu Ucraina.

Câțiva locuitori din acel sat au profitat de întâlnirea de la Coșnița cu viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, care a avut loc la 25 ianuarie, 2024, ca să le amintească autorităților despre existența lor și problemele cu care confruntă.

„Am fost la evidența la birja muncii. Acum am rămas fără acei 700 de lei și nu avem cu ce trăi. Nu avem cu ce achita serviciile, nu avem cu ce ne întreține copiii, nu avem cu ce ne spăla. Nu avem magazin, punct medical, școală, nimic nu avem. Poate dvs nu știți unde e satul acesta? Noi tot am luptat pentru o Moldovă, să fie unită, să avem bine în țară. Am ajuns că am 60 de ani și eu încă nu-s la pensie. Suntem un grup de femei care am decis să vă spunem personal ce probleme avem. Faceți cumva și ajutați-ne și pe noi, suntem oameni. Vă rog frumos să trageți atenție la satul nostru, Vasilievca, să nu murim de foame. Statul cere de la noi, dar noi nu avem cu ce plăti. Nu avem bani pentru medicamente, am lucrat în kolhoz, acum nu avem ajutorul de la birja muncii. Nu suntem mulți în sat, nu avem de lucru, dar trebuie să ne întreținem cu ceva. Sunt cetățeancă a Moldovei, nu primesc bani de la Transnistria. După războiul din 92 am rămas în zona de conflict, dar nu ne atrage nimeni atenția. Pentru a cumpăra pâine ne ducem 25 de km la Dubăsari, animale nu putem întreține acolo”, spunea de la numele consătenilor, Agafia Fiodorov.

Oleg Serebreian a precizat, solicitat de reporterul Est-Curier, că n-a fost niciodată în satul Vasilievca, dar cunoaște problemele oamenilor de acolo pe care le-a abordat și în septembrie 2023. „Este o localitate, practic, încercuită. Și probleme legate de transport erau, și ceea ce spuneau despre servicii. Poate și alte instituții au discutat, iar în cadrul Biroului de Reintegrare noi am discutat că poate să direcționăm un proiect financiar spre satul acesta, fără concurs”, a spus Serebrian după întrunire.

Raisa Spinovschi, primara com. Cocieri, ne informează că în Vasilievca sunt la evidență cu domiciliul plus-minus 180 de persoane. Conform bugetului aprobat pentru anul 2024, satul Vasilievca figurează cu 0,5 unitate de angajat la casa de cultură, respectiv cu cheltuielile pentru întreținerea acestui edificiu, în mărime de 123 de mii 400 de lei.

Cu referire la cele spuse de Agafia Fiodorov, Raisa Spinovschi a precizat:

„La Vasilievca avem o singură instituție, este vorba de casa de cultură. Trebuia să fie acolo un centru comunitar, unde trebuia să fie și grădiniță, biroul unui medic de familie. Ținând cont că grădinița nu s-a deschis, că medicul vine rar în acel sat, clădirea a rămas ca o casă de cultură. Cândva acolo erau angajați și doi paznici și directoarea. Având în vedere că nu este volum de lucru, și nu ai ce fura de acolo, vreo patru ani în urmă am optimizat cele două salarii de paznici, care ne costau anual cca 150 mii de lei. Am verificat inopinat paznicii, care dormeau acasă și am decis să economisim … La Vasilievca, pentru investiții și reparații capitale, în anul trecut, din buget s-au alocat 100 de mii de lei și am reparat la ei scena de vară, lângă casa de cultură, unde sunt petrecute activitățile de ziua satului. Doi ani în urmă am finanțat asfaltarea drumulului central. În 2024 vom aloca din fondul disponibil pentru unele investiții. Sunt mai multe solicitări, le mai analizăm. Cineva solicită un teren de joacă pentru copii, dar sunt vreo 5-6 copii și nu știu cât de sustenabilă ar fi investiția dată. Tineretul pleacă din sat, copii sunt foarte puțini. Ce ține de magazin și de transport public, aceste activități trebuie să fie inițiative private. Primăria nu are cum deschide magazin. A fost cândva un magazin al cooperației de consum, dar s-a închis or, după spusele vânzătoarei de atunci, avea un caiet plin de nume și datorii, iar oamenii nu se grăbeau să achite marfa luată pe datorie. Transportul public la fel, e afacere privată, care va merge dacă ruta este convenabilă”, spunea primara Spinovschi. Primara adaugă că satul este reprezentat în consiliul comunal de un consilier, dar și primăria a încheiat un contract de muncă cu un domn cu funcția de administrator al satului.

În ce privește persoanele care sunt șomeri cu statut special, Tatiana Iașciuc, șefa Secției pentru ocuparea forței de muncă (SOFM) Dubăsari, afirmă că acestea își păstrează statutul respectiv, doar că pentru a beneficia de banii respectivi trebuie undeva să lucreze, aceasta este o obligațiune. În primăria Cocieri sunt 21 de șomeri cu statut special, din cei 85 aflați la evidență în r. Dubăsari.

„Șomerii cu statut special au obligațiuni ca și șomerii generali: să se prezinte lunar la secția pentru ocuparea forței de muncă, să activeze cel puțin 15 zile în lună în folosul comunității la diferite lucrări pe care le oferă primăria. La final de lună, primăria face tabel de evidență, arată ce lucrări au fost făcute, semnează actele date. Aceste acte se prezintă la direcția agricultură, le semnează și președintele raionului. Apoi listele ajung la SOFM și șomerul primește 700 de lei. Dacă primăria nu a avut de lucru în acea lună, primăria îl pune cu zero zile și SOFM îi suspendă plata de 700 de lei. La Vasilievca sunt 7 asemenea cetățeni, dintre care 4 sunt la lucrări la primărie, alții sunt angajați la un agent economic, unde au și salariu și îndemnizația de 700 de lei. În Republica Moldova șomeri cu statut special are doar subdiviziunea Dubăsari”, ne-a informat Tatiana Iașciuc.

Raisa Spinovschi afirmă, însă, că primăria Cocieri nu a avut lucrări la Vasilievca. În ce privește lucrul pe terenurile agricole, comparativ cu anii 2017-2018, când oamenii nu aveau deloc acces la terenuri și pământurile ai rămas împărăginite, în anul 2023 oamenii au avut acces, deși limitat, dar fiind întrebați dacă au strâns roada, au răspuns afirmativ. „ Ei au strâns roada. Că avem probleme la vama transnistreană, de acord, la noi toate domeniile au probleme cu vama transnistreană, avem probleme cu transportarea mărfurilor, bunurilor. Dar dacă ei au strâns roada, au avut venit, ei trebuie să achite fondul social și impozitul pe venit. De aceea am stopat semnarea documentelor. În 2024 încă nu știu cum va fi, pentru că nu avem un răspuns oficial dacă au acces la terenuri sau nu. Mai este și altă problemă: legislația în vigoare este învechită, ea trebuie adusă la rigorile de acum”, a explicat primara de Cocieri poziția sa vizavi de șomerii cu statut special.

S. Cernov