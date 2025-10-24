Instruiți cum să acționeze în caz de situații excepționale

6.819 elevi, 622 cadre didactice și 346 membri ai personalului auxiliar din 30 de instituții de învățământ primar au fost beneficiarii unei campanii de instruire privind regulile de securitate în cazuri excepționale. În perioada 9 septembrie – 22 octombrie 2025, angajații Secției Situații Excepționale Criuleni (SSE Criuleni) s-au deplasat în sate pentru a-i familiariza cu măsurile de prevenire, acțiunile corecte în caz de pericol și modalitățile de alertare și evacuare.

Scopul principal al instruirilor a fost creșterea nivelului de pregătire și conștientizare a tinerii generații în fața potențialelor situații de risc – incendii, cutremure, inundații, accidente tehnologice sau alte urgențe.

Activitățile s-au desfășurat sub formă de lecții teoretice și exerciții practice, fiind utilizate materiale demonstrative și exemple concrete din experiența angajaților SSE Criuleni.

Locotenent-major al s/intern, Alina Ogor, ofițer principal al SP a SSE Criuleni, a menționat: „Interesul și implicarea elevilor au fost impresionante. Copiii au adresat întrebări, au participat activ la exerciții și au demonstrat că înțeleg importanța respectării regulilor de securitate. Formarea unei culturi a securității încă de pe băncile școlii este o prioritate pentru noi.”

Ofițerul al SP a SSE Criuleni, locotenent al s/intern, Tudor Porubin a adăugat: „ Astăzi am încheiat o nouă etapă din campania noastră de instruire și evacuare în școli. A fost o perioadă plină de emoții, în care am avut ocazia să fim mai aproape de copii, să le arătăm ce înseamnă siguranța, curajul și grija față de cei din jur. Aceste instruiri nu sunt doar o formalitate, este esențial ca fiecare persoană să știe cum să reacționeze corect în primele secunde ale unei situații de urgență, pentru a-și proteja viața și pe cea a celor din jur.”

Prin aceste acțiuni, Secția Situații Excepționale Criuleni își reafirmă angajamentul de a contribui la educația civică și pregătirea preventivă a populației de a reacționa în caz de urgențe, consolidând parteneriatul dintre instituțiile educaționale și structurile de protecție civilă.

Doar prin efort comun putem contribui la o comunitate mai sigură și mai bine pregătită pentru orice provocare.

Foto-credit: SSE Criuleni