Instituțiile s-au „ajutat” reciproc, dar fără folos. Făptașii n-au fost identificați

Jumătate de an în urmă, la începutul lunii martie 2025, „Est-Curier” sesiza autoritățile sanitare despre o posibilă fraudă împotriva mediului. Pe malul Nistrului, într-o ravenă, cineva a aruncat resturi de animale, cel mai probabil, rezultate din activitatea de tranșare a cărnii. Resturile de carcase, cranii și coarne de bovine miroseau urât și erau târâte de câinii fără stăpân pe zeci de metri de la locul unde fuseseră abandonate.

Redacția a sesizat reprezentanța ANSA din or. Criuleni, care, la rândul său, a sesizat Inspecția pentru Protecția Mediului Criuleni (IPM) și Primăria Criuleni, iar Inspecția pentru Protecția Mediului a sesizat poliția. O echipă de la salubrizare a orașului Criuleni a adunat resturile, le-a înhumat la gunoiștea orașului, sub atenta monitorizare a angajaților de la IPM și ANSA, să fie conform protocoalelor sanitare și de mediu. Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului Ion Bulmaga chiar și un live pe Facebook a transmis de la fața locului, semn că instituțiile statului sunt la datorie, doar că…

În luna august am adresat solicitări de informații atât instituțiilor implicate în soluționarea cazului de abandonare a resturilor la Criuleni, cât și celor ce au gestionat un caz similar, care a băgat în gura lumii satul Roșcani, din r. Strășeni, la începutul anului 2025. Și acolo resturi de animale au fost aruncate neautorizat, de către niște procesatori de carne neidentificați, și tot primăria, cu oamenii angajați, a fost cea care a trebuit să strângă resturile și să le pună la cale, la gunoiște, conform regulilor sanitare.

Din răspunsurile autorităților, a fost clar că „au conlucrat” toți unii cu alții, doar că la șase luni distanță, cu referire la cele două cazuri descrise, „sunt în desfășurare acțiuni de investigare în vederea elucidării tuturor circumstanțelor și identificării persoanelor care au depozitat aceste deșeuri în locuri neautorizate” (răspuns ANSA din 26.08.2025).

Inspectoratul pentru Protecția Mediului, la aceleași întrebări, despre cum i-a amendat, ne-a răspuns: „Din lipsă de probe nu a fost posibilă identificatrea, de către IP Criuleni, a persoanelor care au abandonat oseminte de vite mari cornute și locația precitată, însă Inspecția /…/ a intervenit către Inspectoratul de Poliție Criuleni, pentru identificarea făptașilor și sursa de proveniență a deșeurilor” (răspuns nr. 1162 din 15.07.2025). Ion Bulmaga, care a semnat răspunsul, a precizat că și Inspectoratul de Poliție Strășeni a fost sesizat, în legătură cu cazul de la Roșcani, că angajații Direcției Teritoriale Siguranța Alimentelor Strășeni au presupus că craniile provin de la o secție de tranșare a cărnii, însă astfel de întreprinderi nu activează pe teritoriul r. Strășeni, iar Inspecțiile locale de mediu Strășeni și Criuleni n-au primit informații pe cazurile nominalizate. Chiar dacă Inspectoratul de Poliție Strășeni susține (răspuns 7400 din 8 august 2025) că în urma măsurilor speciale de investigație a fost depistată o gospodărie din satul Cojușna, tot r. Strășeni, unde s-a depistat o cantitate de cranii asemănătoare celor găsite în s. Roșcani, Strășeni, cazul a fost transmis spre rezolvare Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor f iliala Strășeni. Răspunsul acesteia îl găsiți mai sus – „se investighează”.

Inspectoratul de Poliție Criuleni, când a fost sesizat de IPM Criuleni, i-a răspuns că este de competența organelor de protecție a mediului căutarea și sancționarea celor ce aduc prejudiciu de mediu, iar poliția „va acorda ajutor la constatarea contravenției”. Inspectoratul de Poliție Criuleni a avut același răspuns și pentru redacție – nu ține de competența poliției, dar angajații IP Criuleni „vor acorda ajutor și suport” la constatarea contravenției (răspuns 6752 din 5 august 2025).

Dacă încă nu ați amețit de la atâtea răspunsuri calificate, cu trimitere la legile acestei țări, aflați că primăriile celor două localități vizate de rea intenție a procesatorilor de carne, care nu au ce face cu resturile de animale și nu vor să achite pentru înhumarea lor, au pus la treabă echipele de la salubrizare și au salvat situația. Sau, conform procedurii, despre care ne-a răspuns dl Ion Bulmaga, citat „IPM Strășeni a întocmit primăriei Roșcani Act de inspectare privind protecția mediului, cu indicația de înlăturare a deșeurilor de pe terenul public”, sau „de către Primăria Criuleni de comun cu ANSA au fost acumulate și transportate aproximativ 2 m.c. de oseminte de vite la depozitul de deșeuri unde au fost înhumate conform procedurii ANSA”.

Cele două primării, Roșcani și Criuleni, au rămas cu faima pe la televiziuni, în contexte deloc prielnice, și cu paguba, au suportat cheltuieli de timp, oameni/oră și carburanți pentru a aduna, transporta și îngropa ceea ce alții au făcut ca să obțină profit la piață.

Întrebată dacă a primit vreo informație în legătură cu persoanele care au comis abuzul față de mediu, dacă s-a găsit făptașul, Irina Gonța, primara satului Roșcani, ne-a spus că nu a primit nici o informație nici de la ANSA, nici de la Inspectoratul de Poliție, dar că primăria a implicat oameni, a colectat resturile și le-a înhumat. Același lucru a spus primarul or. Criuleni, Mihail Sclifos, care crede că nici nu prea au fost căutați cei ce au lăsat resturile pe malul Nistrului.

S. Cernov