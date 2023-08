Instituțiile din raionul Dubăsari extind colaborările peste Prut

Relațiile de colaborare între locuitorii raionului Dubăsari și semenii lor de peste Prut, din România capătă o nouă amploare.

Recent Gimnaziul Ustia din satul Ustia, raionul Dubăsari și Centrul de dezvoltare personală pentru adulți și copii din Constanța, VIART, din județul Constanța, România au semnat un Acord de parteneriat în scopul realizării unui schimb de experiență și bune practici între instituții. Centrul de Tineret Ustia la fel este partener al acestui Acord, astfel că și beneficiarii lui vor avea parte de instruiri online cu psihologul pe subiectele ce îi afectează.

Iată ce ne relatează directoarea Centrului de Tineret Ustia, dna Ala Roșcovanu despre acest parteneriat:

„Acordul de colaborare interinstituțională ține, de conceptul legat de contribuția fiecărei părți semnatare la un climat educațional în mod responsabil și adecvat în vederea dezvoltării armonioase a adolescenților și tinerilor, astfel fortificând abilitățile de comunicare și cooperare între adolescenți și tineri. Scopul general al acestui acord este de a crea un cadru specific, de manifestare individuală și de grup, prin mijloace artistice în vederea diversificării climatului educațional. Vom avea activități (online sau cu prezență fizică) organizate cu dna psihologă Tatiana Barbaroș cu implicarea tinerilor beneficiari ai Centrului nostru. Ne dorim un parteneriat cât mai productiv, cu multe obiective realizate, rezultate și succese cât mai frumoase”.

