Inspectorii fiscali ies din nou în teren în martie 2026 după sute de încălcări depistate luna trecută

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă acțiunile de prevenire și combatere a fenomenului de neutilizare a echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar, precum și a altor încălcări ale legislației fiscale.

Potrivit instituției, în luna martie 2026 vor fi desfășurate acțiuni de control fiscal prin metoda verificării operative, orientate prioritar asupra anumitor domenii de activitate economică considerate cu risc sporit de neconformare fiscală, precum:

Comertul cu articole din tutun

Prestări servicii în domeniul HoReCa

Prestări servicii cosmetologice și de frumusețe

Transportul rutier de pasageri, inclusiv în regim de taxi

Comert si servicii ilicite prin intermediul platformelor on-line

Comerțul cu articole din metale prețioase

Comerțul cu amănuntul a mărfurilor, produselor și materialelor

Suplimentar, controale fiscale operative vor fi inițiate în urma examinării petițiilor, sesizărilor, reclamațiilor, informațiilor apărute în mass-media și altor date relevante, în cazul contribuabililor a căror activitate prezintă riscuri de neconformare.

Potrivit SFS, verificările au drept scop asigurarea respectării disciplinei fiscale și menținerea unui mediu concurențial echitabil. În cadrul controalelor, inspectorii vor urmări în special:

respectarea obligației de eliberare a bonurilor fiscale la efectuarea decontărilor în numerar;

declararea corectă și integrală a veniturilor realizate;

deținerea documentelor ce confirmă proveniența legală a mărfurilor comercializate.

Controalele sunt inițiate prioritar în baza analizei riscurilor de neconformare fiscală și se desfășoară inopinat, la locul desfășurării activității economice, cu accent pe domeniile cu risc sporit, inclusiv activitățile cu caracter sezonier.

În luna februarie 2026, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat aproximativ 703 acțiuni de control fiscal prin metoda verificării operative.

În 426 de cazuri au fost constatate încălcări ale legislației fiscale. Ca urmare, au fost aplicate:

sancțiuni fiscale în sumă totală de 1.321,0 mii lei;

sancțiuni contravenționale în valoare de 478,1 mii lei.

Acțiunile de control au vizat monitorizarea respectării obligației de eliberare a bonurilor fiscale la decontările în numerar, declararea tuturor veniturilor și deținerea documentelor justificative privind proveniența mărfurilor expuse spre comercializare.

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să respecte reglementările fiscale și să desfășoare activitatea economică în mod transparent, contribuind la dezvoltarea unui mediu economic echitabil și sustenabil.

Instituția recomandă:

respectarea strictă a legislației fiscale;

eliberarea și solicitarea bonului fiscal la fiecare tranzacție;

raportarea încălcărilor la Centrul Unic de Apel al SFS – 0 8000 1525 (apel gratuit).

Reprezentanții instituției subliniază că impozitele corect achitate contribuie direct la finanțarea serviciilor publice esențiale, precum sănătatea, educația, sistemul de pensii și infrastructura.