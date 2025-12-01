Transport

Inspecții tehnice preventive pentru aeronavele Airbus A320, după o directivă emisă de EASA

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova anunță că o parte dintre aeronavele din familia Airbus A320 vor trece prin inspecții tehnice preventive, ca urmare a unei Directive de Navigabilitate de Urgență emisă de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA). Măsura a fost luată după ce producătorul Airbus a raportat un potențial risc de afectare a sistemelor de control al zborului, cauzat de radiații solare intense.

Directiva se aplică la nivel global și determină operatorii aerieni din diverse regiuni să efectueze verificări suplimentare asupra componentelor susceptibile la acest tip de impact. Conform Autorității Aeronautice Civile, și în Republica Moldova există companii care utilizează aeronave Airbus, iar acestea au inițiat deja procedurile necesare pentru a se conforma cerințelor tehnice.

Oficialii subliniază că inspecțiile nu afectează programul de operare al zborurilor, iar pasagerii nu vor resimți modificări semnificative în orarul curselor. Toate operațiunile continuă în condiții de siguranță, prioritatea fiind menținerea standardelor tehnice la cel mai înalt nivel.

Datele furnizate de EASA indică faptul că, din aproximativ 6.000 de aeronave supuse directivei, verificările au fost finalizate în proporție de 100% în Europa și 98% la nivel mondial. Acest ritm demonstrează o reacție promptă a industriei aviatice internaționale și o coordonare eficientă între autorități, producători și operatori aerieni.

